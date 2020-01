“Bad Boys para Sempre” lidera com folga números de bilheteria nos EUA

Los Angeles — “Bad Boys para Sempre” manteve confortavelmente a liderança nos cinemas dos Estados Unidos neste fim de semana, que teve como grande novidade o lançamento de “The Gentlemen”, já colocado entre os filmes de maior bilheteria.

Segundo o Box Office Mojo, a terceira parte da saga estrelada por Will Smith e Martin Lawrence ganhou US$ 34 milhões em âmbito “doméstico”, que agrupa as receitas nas telonas dos EUA e do Canadá.

“Bad Boys para Sempre”, que conta os atores latinos Kate del Castillo, Paola Nuñez e Nicky Jam, coloca os dois famosos e peculiares detetives de Miami diante de uma temível organização mexicana.

Atrás deles estava “1917”, que angariou US$ 15,8 milhões. O diretor Sam Mendes vai fundo na Primeira Guerra Mundial, com um elenco que inclui George MacKay e Dean-Charles Chapman, para narrar como dois soldados britânicos cruzam território inimigo, em um filme cuja ação acontece quase em tempo real e é filmado em uma sequência aparente e espetacular.

E a medalha de bronze foi para “Dolittle”, que embolsou US$ 12,5 milhões. Robert Downey Jr., acompanhado por Antonio Banderas e Michael Sheen, apresenta seu primeiro trabalho depois de se despedir do Homem de Ferro em “Avengers: Endgame” (2019) com um novo e aventureiro olhar para o famoso veterinário que pode falar com os animais.

Por sua vez, o estreante “The Gentlemen” obteve US$ 11 milhões no primeiro fim de semana nas telonas. O cineasta Guy Ritchie se rodeia de atores da grandeza de Matthew McConaughey e Hugh Grant em uma história na qual retorna aos filmes de comédia. O gênero o consagrou no início da carreira em obras como Jogos, “Trapaças e Dois Canos Fumegantes” (1998) e “Snatch – Porcos e Diamantes” (2000).

Por fim, “Jumanji: Próxima Fase” acrescentou US$ 7,9 milhões a um ganho acumulado em todo o mundo que já soma US$ 737 milhões.

Jake Kasdan, que já dirigiu “Jumanji: Bem-Vindo À Selva” (2017), retorna como diretor nesta sequência que mais uma vez apresenta Dwayne Johnson, Karen Gillan, Jack Black e Kevin Hart como os protagonistas divertidos de um jogo de videogame que os levará a desertos e montanhas inacessíveis.