Backstreet Boys no Brasil: relembre as passagens do grupo por aqui

São Paulo — Os Backstreet Boys anunciaram nesta quarta-feira, 28, que farão três shows em uma nova passagem pelo Brasil em março de 2020.

Esta será a 6ª vez que os Backstreet Boys vêm como grupo ao país para cantar – e já enfrentaram algumas situações inusitadas no passado, como um show cancelado em cima da hora em São Paulo, encontro com Vitor Belfort, ter de responder a perguntas bizarras de Luciano Huck e até serem ‘apresentados’ ao público por Gugu Liberato durante uma apresentação ‘improvisada’ no Rio de Janeiro.

Relembre algumas histórias das passagens anteriores dos Backstreet Boys pelo Brasil abaixo:

Backstreet Boys no Brasil em 2000

A primeira passagem dos Backstreet Boys no Brasil ocorreu em 2000. Na ocasião, foi feita a divulgação da turnê Black & Blue World Tour, no Rio de Janeiro, em um palco improvisado no hotel onde a banda estava hospedada. O momento chegou a contar com apresentação de Gugu Liberato.

Diante de dezenas de milhares de fãs que foram ao local e gritavam, uma funcionária da organização, que também estava responsável pela tradução simultânea, clamava ao público: “Pessoal, a banda tá pedindo um pouquinho de silêncio para vocês poderem ouvir o que eles têm a dizer”.

Na sequência, Kevin Richardson explicou que a intenção era fazer um evento menor, e que não esperavam tantas pessoas presentes, mas que o grupo cantaria quatro músicas a capella. Em determinado momento, o cantor parece se irritar com os gritos incessantes da plateia.

O momento, que era uma ‘prévia’ dos shows com banda da turnê que passaria pelo Brasil no ano seguinte, recebeu cobertura midiática.

Backstreet Boys no Brasil em 2001

Em 2001, os Backstreet Boys retornaram ao Brasil e, ainda no auge do sucesso, participaram do Caldeirão do Huck, programa apresentado por Luciano Huck desde o ano anterior até os dias de hoje.

Entre as brincadeiras propostas pelo apresentador, estavam algumas que atualmente talvez fossem apontadas como de teor machista, como no momento em que Huck pede que os integrantes do Backstreet Boys montem a mulher brasileira “ideal”.

“Primeiro, vocês vão escolher os peitos. Qual peito vocês preferem?”, questiona, mostrando fotos de seios vestindo biquínis. Na sequência, fotos de pernas e bumbuns.

Antes, Huck já havia mostrado fotos de São Paulo, Rio de Janeiro Brasília, Salvador e da Floresta Amazônica, perguntando onde cada um gostaria de viver se pudesse escolher. “Com os macacos” respondeu Nick Carter, apontando para a foto da Amazônia.

Por fim, Luciano Huck ainda fez os integrantes do grupo se arriscarem no ritmo brasileiro ao lado de integrantes da Escola de Samba Mocidade Independente de Padre Miguel.

O Domingo Legal, de Gugu Liberato, foi outro programa a cobrir a passagem dos Backstreet Boys pelo País em 2001.

Na ocasião, foram gravados em um passo a passo do aeroporto até o hotel, no Rio de Janeiro. Entre presentes recebidos, um capacete que teria sido de Ayrton Senna. “Vou pôr na minha casa” afirmou Kevin Richardson.

No ônibus, foi possível perceber Howie D ficando assustado ao se deparar com a gigantesca quantidade de fãs que aguardavam os Backstreet Boys nas imediações do hotel.

Na entrevista para Gugu, uma conversa mais ‘amena’. Perguntas sobre as tatuagens de AJ McLean, histórias sobre o início da cantoria, ainda em um coral de Igreja, e, por fim, o apresentador questionou se sabiam falar alguma frase em português. “Obrigado!”, responderam.

Os shows dos Backstreet Boys no Brasil em 2001

Diante do público, os Backstreet Boys fizeram dois shows: um no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, e outro em São Paulo, no Anhembi. Um show extra chegou a ser programado para São Paulo, mas precisou ser cancelado.

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Howie D contava que os fãs do País poderiam ouvir músicas que não estavam inclusas no show dos Estados Unidos: “Aqui no Brasil, vamos acrescentar duas músicas que não cantamos na América: Quit Playing Games [With My Heart] e As Long As You Love Me”.

Kevin se preocupava com as fãs: “Elas não estão se alimentando bem e, na hora do show, podem desmaiar”.

O cantor também foi a uma academia para participar de um treino ao lado do lutador Vitor Belfort no Rio de Janeiro.

À época, a turnê Black & Blue World Tour havia feito diversos shows nos Estados Unidos, passado pela Argentina e, no Brasil, com os shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na sequência, seriam feitos shows na Venezuela, América do Norte e Europa.

A produção contava com seis músicos no palco, além dos cinco cantores, 10 bailarinos e eram necessários 20 caminhões para o transporte do aparato. As cantoras Krystal e Polyana (irmã de Howie D) eram responsáveis pelo show de abertura.

Um erro de cálculo fez com que um show extra, que seria realizado em São Paulo no domingo, 6 de maio de 2001, fosse cancelado. À época, já haviam sido vendidos 30 mil ingressos para o show de sábado, 5, e 20 mil para o de domingo.

“Boa parte das pessoas comprou ingressos para os dois dias, então será possível acomodar todo mundo no sábado”, afirmou ao Estado Horácio Brandão, da Media Mania, que fazia a assessoria de imprensa da turnê dos Backstreet Boys à época.

Desta forma, os fãs que tivessem ingresso para o show cancelado de domingo, poderiam simplesmente levá-lo ao sábado para assistir ao show do dia 6, ou serem reembolsados.

No dia do show houve tumulto. Uma das pistas da Avenida Olavo Fontoura precisou ser interditada devido ao congestionamento da chegada de fãs. Os portões foram abertos por volta das 14h, uma hora antes do previsto.

Os 245 policiais militares que faziam a segurança do local não conseguiram controlar os fãs. Algumas jovens quase foram pisoteadas. “Minha filha quase foi espremida tentando entrar”, revoltou-se a vendedora Nina Figueiredo, à ocasião.

Na época, o Contru havia autorizado a entrada de apenas 35 mil pessoas no evento. Porém, com o cancelamento do show de domingo, cerca de 50 mil ingressos foram destinados ao local.

Apesar dos contratempos, os Backstreet Boys iniciaram seu show por volta das 21h30 e animaram o público que esteve presente no estacionamento do Anhembi.

Backstreet Boys: retorno ao Brasil sem Kevin em 2009 e 2011

Em março de 2009, os Backstreet Boys fizeram shows em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em fevereiro de 2011, o grupo voltou ao País para passar por Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Desta vez, porém, pela primeira vez sem Kevin Richardson. O cantor se separou dos Backstreet Boys entre os anos de 2006 e 2012.

Novos shows dos Backstreet Boys no Brasil em 2015

Os Backstreet Boys voltaram a se apresentar com Kevin Richardson no Brasil, em uma turnê de shows realizadas em junho de 2015.

Na ocasião, o grupo passou por Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre.

Shows dos Backstreet Boys no Brasil em 2020

Os Backstreet Boys anunciaram a data de três novos shows no Brasil para março de 2020. Clique aqui para saber as datas e ler mais informações sobre preços e como adquirir ingressos.