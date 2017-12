Autora de “O Diabo Veste Prada” anuncia continuação da trama

Os amantes de “O Diabo Veste Prada” podem comemorar: Lauren Weisberger anunciou que irá lançar mais um livro que dá continuação à história – além da obra que virou filme em 2006, ela também escreveu “A Vingança Veste Prada”, focada na vida de Andy Sachs.

O novo livro, batizado de “When Life Gives You Lululemons” (Quando a vida te dá Lululemons, em português), é focado na outra assistente de Miranda Priestly, a sarcástica e ambiciosa Emily Charlton, interpretada por Emily Blunt no filme.

O livro narra as aventuras de Emily trabalhando como consultora de estilo de celebridades, após sua saída da revista Runway.

O livro está previsto para ser lançado no verão do hemisfério norte, entre junho e setembro de 2018.