Autora de “50 Tons de Cinza” anuncia novo romance erótico, “The Mister”

Nova York- A autora da bem-sucedida trilogia “50 Tons de Cinza”, E.L.James, anunciou nesta quinta-feira que irá lançar “The Mister”, seu novo romance erótico.

A obra, que será publicada no Brasil ainda no primeiro semestre deste ano, de acordo com a Editora Intrínseca, conta a história do rico Maxim Trevelyan e de Alessia Demachi, a mulher misteriosa por quem ele se apaixona.

Depois de oito anos do fenômeno “50 Tons de Cinza”, que alavancou a carreira de E.L.James e vendeu mais de 100 milhões de cópias no mundo todo, ela agora centrará o seu enredo em outro casal.

“É uma história amor com toques de Cinderela do século XXI”, disse a autora ao programa de TV “Today”.

Na sinopse divulgada pela editora brasileira, Maxim Trevelyan é descrito como um inglês, bonito, rico, que nunca precisou trabalhar e quase nunca dorme sozinho.

“Tudo isso muda quando uma tragédia acontece e Maxim herda um título de nobreza, a riqueza e as propriedades da família, e toda a responsabilidade que vem com isso. É um papel para o qual ele não está preparado, e que agora deve se esforçar para desempenhar”, de acordo com o texto.

Ainda conforme a nota, o maior desafio de Maxim, porém, será lutar contra a atração por uma jovem enigmática que ele conheceu recentemente e que guarda um segredo do passado.

“Reservada, atraente e com talento para a música, Alessia é misteriosa e sedutora, e logo o desejo de Maxim por ela se transforma em algo que ele nunca experimentou e não ousa nomear”, segundo a editora.

Do coração de Londres, passando pelo cenário rural da Cornualha até a sombria e ameaçadora beleza dos Bálcãs, “The Mister”, é uma “história de amor e suspense que vai deixar os leitores de E.L.James arrebatados”, afirmou a Intrínseca.