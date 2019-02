Autor de “Um Dia” vem ao Brasil participar da Bienal do Rio

São Paulo – David Nicholls, autor inglês do romance Um Dia, confirmou sua participação na próxima Bienal do Livro Rio, que ocorre entre 3 e 13 de setembro, no Riocentro.

A obra já vendeu mais de 5 milhões de exemplares no mundo – sendo 450 mil no Brasil, onde foi publicado em 2011 pela Intrínseca – e virou um filme estrelado por Anne Hathaway.

A Intrínseca lança em breve o novo livro de Nicholls, Nós, sobre um homem que, em viagem pela Europa, tenta resgatar sua relação com a mulher e se aproximar do filho.

Outros sete autores estrangeiros já estão confirmados para a 17ª edição da Bienal: os americanos Raymond E. Feist, Julia Quinn, Colleen Houck, Colleen Hoover e Leigh Bardugo e os ingleses Sophie Kinsella e Joseph Delaney.

A programação completa – que contará com uma delegação de escritores da Argentina, país homenageado – será divulgada em breve, de acordo com um comunicado divulgado pela assessoria de imprensa do evento. A Bienal é organizada pelo SNEL.