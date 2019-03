Autor de livro que inspirou “Bird Box” confirma sequência da obra

São Paulo – O livro que inspirou Bird Box, uma das produções de maior sucesso da Netflix, terá continuação. A notícia foi confirmada por Josh Malerman, autor da obra, em entrevista publicada pela revista Esquire.

Na segunda-feira, 18, Malerman declarou que a sequência do livro deverá ser lançada no segundo semestre de 2019. O novo trabalho, intitulado Malorie, não deve mudar o conjunto de personagens.

“Eu quero conhecer (Malorie) ainda mais. No final do filme, eu virei para a minha namorada, Alisson, e disse: ‘Eu quero saber o que acontece depois!’. E ela disse: ‘Bem, você pode fazer isso acontecer’. Então, foi realmente um sentimento muito caloroso”, ressaltou o autor. Josh Malerman pretende se concentrar ainda mais no personagem interpretado por Sandra Bullock.

Bird Box (ou Caixa de Pássaros, em português) foi lançada pela Netflix em dezembro do ano passado e rendeu uma série de memes nas redes sociais e teorias sobre o mistério que envolve a trama.