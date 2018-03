Augusto Nunes se despede do “Roda Viva” em entrevista com Moro

O apresentador Augusto Nunes anunciou que não estará mais à frente do Roda Viva, da TV Cultura, após mediar uma entrevista com o juiz Sérgio Moro, que irá ao ar em 26 de março.

O anúncio foi feito no blog que o próprio jornalista possui no site da Veja. Augusto relatou que participou de cerca de 500 entrevistas ao longo de sua trajetória: “Em meados de 1987, tornei-me o segundo apresentador do programa, que comandei por dois anos e alguns meses. Voltei em agosto de 2013 ao posto que deixarei de ocupar neste 31 de março”.

Curiosamente, Augusto estava presente na estreia do Roda Viva na TV, em 1986, mas não como apresentador: era um dos jornalistas convidados a fazer perguntas ao então ministro da Justiça, Paulo Brossard.