Audiência do Emmy cai 23% em relação a 2018 e é a menor da história

Los Angeles — A 71ª edição dos Prêmios Emmy registrou no domingo, 22, a menor audiência da história do evento nos Estados Unidos, uma queda de 23% em relação ao ano anterior.

Segundo números preliminares, a cerimônia teve 8 milhões de espectadores, ficando abaixo da casa dos 10 milhões pela primeira vez desde 1990. A percentual de TVs ligadas no Emmy também caiu em relação a 2018 de 7,4% para 5,1%.

A “Fox”, emissora que organizou a exibição do Emmy, decidiu imitar o modelo do Oscar e deixar a cerimônia sem um apresentador para agilizar a entrega dos prêmios. No entanto, o resultado não foi o esperado, com a audiência despencando em relação anterior.

A superprodução “Game of Thrones” foi a principal vencedora da noite, com 12 prêmios, superando “Chernobyl”, também da “HBO”, que levou dez estatuetas. “The Marvelous Mrs. Maisel”, com oito, veio na terceira posição.