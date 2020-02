Audi sai na frente no mercado nacional premium com lançamento do Q3

São Paulo — Virou praxe entre as montadoras, principalmente as do mercado premium, apresentar seus lançamentos em test drives para grupos seletos de jornalistas ou influenciadores. É o que fará nesta semana a Audi.

O Q3, o “SUV mais moderno do mundo”, segundo a montadora alemã, está sendo lançado oficialmente em uma viagem de dois dias que termina nesta terça-feira em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira.

O novo Q3 tem o visual de seu primo mais robusto (e mais caro), o Q8. Vem com motor 1.4 TFSI de 150 cavalos e câmbio S-tronic de seis marchas, que podem ser trocadas pelas borboletas junto ao volante, para trocas manuais, para diversão do condutor que quer brincar de piloto.

Entre as novas tecnologias está o chamado programa Pre Sense, que detecta a presença de pedestres à frente, emite sinais sonoros e visuais de alerta e até aciona uma frenagem de emergência. O quadro de instrumentos digital, com uma central multimídia com tela de 9 polegadas sensível ao toque, promete surpreender.

Por que este é um lançamento importante para a Audi? Em primeiro lugar, é o primeiro lance na acirrada disputa pelo mercado nacional premium de carros. As primeiras posições desse segmento são disputadas por três montadoras alemãs: Mercedes-Benz, BMW e Audi.

Globalmente, Mercedes ficou na frente nessa competição em 2019, com 2,34 milhões de carros vendidos. Em segundo lugar veio a BMW, com 2,17 milhões. Logo atrás está a Audi, com 1,85 milhões de unidades. O crescimento da líder foi o menor entre as três – a Mercedes vendeu 1,3% a mais do que no ano anterior. BMW registrou um aumento de 2%, enquanto Audi cresceu 1,8%.

No Brasil, quem lidera, por um placar bem apertado, é a BMW, que no ano passado emplacou 13.142 veículos. Logo na sequência veio a Mercedes, com 12.206. E bem atrás está a Audi, com 8.707 – e isso que a marca das quatro argolas tem praticado uma política de preços mais agressiva que seus concorrentes.

O Q3 pode ajudar a Audi a ficar mais bem colocada nesse ranking em 2020. O modelo foi lançado em 2011 e logo se tornou um sucesso de público. Em 2016, passou a ser montado na planta do grupo Volkswagen de São José dos Pinhais, no Paraná. Mas a atualização de Q3 no exterior e o lançamento de concorrentes fizeram as vendas caírem, e a produção no Brasil acabou sendo interrompida.

Agora, a versão atualizada do Q3 chega importada da Hungria. Nos corredores da Audi, é dado como certo que, se o novo Q3 cair nos gostos do público, o carro voltará a ser montado aqui. Como acontece com o A3, o veículo mais vendido da marca por aqui. Neste primeiro momento, os preços do novo Q3 deverão ficar entre 180 000 reais e 210 000 reais, dependendo da versão.

Ter uma planta no Brasil acaba sendo uma vantagem competitiva para as montadoras de luxo devido à flutuação cambial. Audi, BMW, Mercedes e Land Rover contam com fábricas aqui.