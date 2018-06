Atriz mirim responde Melania Trump com casaco escrito “eu ligo sim”

A atriz mirim Jenna Ortega, conhecida por atuar na série ‘Stuck in The Middle’, do Disney Channel, usou o tapete vermelho do Radio Disney Music Awards para criticar Melania Trump, que usou uma parka verde-militar com a frase “Eu realmente não ligo. E você?” estampada nas costas.

Jenna chegou ao evento usando uma jaqueta de couro dourada escrito “eu ligo sim, e você deveria também”.

Para a Associated Press, a atriz de 15 falou que o casaco de Melania mostrou falta de senso crítico e que ela não acreditava que ninguém tinha alertado ela para não usá-lo. Jenna também falou que se importa com as crianças imigrantes e que “como primeira-dama dos Estados Unidos, ela deveria também.”

A jaqueta foi feita na noite anterior da premiação, especialmente para o evento.