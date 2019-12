Atriz Hilda Rebello morre 2 meses após o filho, o diretor Jorge Fernando

Morreu na madrugada deste domingo (29) a atriz Hilda Rebello, que tinha 95 anos e estava internada no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Segundo a assessoria de imprensa do hospital, a morte da atriz se deu em decorrência de complicações associadas a uma infecção respiratória.

Hilda Rebello era mãe do ator e diretor de teatro e televisão Jorge Fernando, que foi velado há exatamente dois meses. Aos 64 anos, Jorge Fernando morreu após uma parada cardíaca.

No dia do velório, que foi realizado no Teatro Leblon, Hilda chegou de cadeira de rodas e foi consolada por amigos e familiares.

Hilda Rebello iniciou sua carreira na TV já com mais de 60 anos e participou de novelas que marcaram época nas últimas décadas, como Que Rei Sou Eu?, Rainha da Sucata, A Próxima Vítima e Chocolate com Pimenta, todas dirigidas por seu filho.