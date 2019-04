Atriz de “Game of Thrones” comenta sobre depressão e pensamentos suicídas

Nova York — A atriz Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark em Game of Thrones“, revelou nesta quarta-feira que enfrentou uma depressão de quase seis anos durante a adolescência, provocada pela superexposição à qual era submetida pelo sucesso da série, e que chegou a pensar várias vezes em se suicidar.

A jovem, de 23 anos, e que está há oito anos interpretando o papel no programa da “HBO”, afirmou em um episódio do podcast do apresentador Dr. Phil McGraw que, embora negasse a depressão, costumava pensar em suicídio quando era muito mais nova.

“Eu não sei por que (pensava no suicídio). Talvez fosse só uma estranha fascinação, mas sim, eu pensava nisso”, revelou.

A atriz disse acreditar que os pensamentos eram parte do sintoma da profunda depressão que ela sofreu enquanto gravava a série, o que impediu que tivesse uma adolescência normal.

“Não podia acreditar que me pagariam para trabalhar em ‘Game of Thrones’. Tudo era incrível, mas começou a ir ladeira abaixo quando cheguei na puberdade e, aos 17 anos, meu metabolismo desacelerou muito e eu comecei a engordar”, disse Turner.

Além disso, a superexposição midiática e a pressão das redes sociais piorou a depressão que a atriz sentia. “Você vê dez comentários bons e os ignora, mas um negativo te destrói”, afirmou.

Turner disse que se sentia sozinha em um momento no qual todos os seus amigos estavam na universidade enquanto ela seguia vivendo com os pais e trabalhando na série da HBO.

“Não tinha motivação para fazer nada ou sair. Inclusive com meus melhores amigos, eu chorava, chorava e chorava”, contou.

A atriz continua lutando contra a depressão e ainda sofre para sair de casa todos os dias. Em um relacionamento com o cantor Joe Jones, Turner disse que foi bastante complicado aprender a amar enquanto tenta lidar com a doença.

“O tratamento e a medicação fazem com que eu me sinta muito melhor. Gosto muito mais de mim do que costumava gostar. Estou com alguém que faz me dar conta que tenho algumas qualidades que me redimem, eu acho”, disse a atriz.