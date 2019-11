Atores de La Casa de Papel e Ryan Reynolds são confirmados na Comic Con

São Paulo — Prepare a fantasia e aprenda a cantar “Bela, Ciao!”: a Comic Con Experience de 2019 agora tem a presença de cinco atores de La Casa de Papel e de Ryan Reynolds (conhecido por, entre outros trabalhos, interpretar o anti-herói Deadpool) confirmada.

Um trailer fake divulgado no perfil oficial da Netflix no YouTube mostra que Pedro Alonso (Berlim), Alba Flores (Nairóbi), Darko Peric (Helsinque), Rodrigo de la Serna (Palermo) e Esther Acebo (Estocolmo) virão para o Brasil em dezembro participar do evento.

Já Reynolds e o diretor Michael Bay estarão no painel de “Esquadrão 6” — filme que estreia em 13 de novembro na plataforma de streaming.

Todas as atrações acima estão confirmadas para o dia 8 de dezembro, último dia da experiência.

Assista ao trailer:

A CCXP deste ano acontece em São Paulo, dos dias 5 a 8 de dezembro. Outros nomes confirmados são o das atrizes Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead e Gal Gadot.

Os ingressos para a experiência completa já estão esgotados. Quem quiser ir, pode desembolsar R$ 1500 para o ingresso do tipo “Epic Experience”, que garante entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral ou comprar ingressos para cada dia do evento, por R$ 240 a inteira e R$ 120 a meia. Para mais informações, acesse o site do evento.