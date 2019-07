Ator diz que Berlim pode voltar na 4ª temporada de La Casa de Papel

Intérprete de Berlim, líder dos anti-heróis de La Casa de Papel, o ator Pedro Alonso disse que seu personagem estará na quarta temporada do seriado. A confirmação foi feita a repórteres no tapete vermelho da pré-estreia da terceira temporada, em Bogotá, na Colômbia.

Morto a tiros no final da segunda temporada, Berlim aparece com muita frequência nos novos episódios, em flashbacks. O carinho do público pelo personagem é tão grande que há quem alimente esperanças de que ele esteja vivo e logo vá reaparecer.

Questionado sobre a teoria, Pedro Alonso brincou com os repórteres e perguntou no que eles acreditavam. Depois, disse que existem várias possibilidades: “ou ele está morto, ou vivo, ou está em uma festa”. Alonso confirmou, no entanto, que Berlim estará na quarta temporada do seriado, que deve estrear em 2020. O ator não informou se as aparições serão apenas em flashbacks.

Terceira temporada de La Casa de Papel

A nova temporada de La Casa de Papel estreou nesta sexta-feira (19), na Netflix. Nos novos capítulos, a quadrilha se reúne para salvar Rio, capturado pela polícia. O objetivo, agora, é invadir o intransponível Banco da Espanha.