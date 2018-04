Ator de “Deadpool” é detido em Nova York por alarme falso sobre bomba

O ator T.J. Miller, conhecido pela série “Sillicon Valley” e pela participação em “Deadpool”, foi detido pela polícia na última segunda-feira após ter feito um alarme falso sobre bomba enquanto estava embriagado, de acordo com a imprensa local.

Segundo informou “The New York Post”, Miller é acusado de dar informação falsa de maneira proposital às autoridades, ao informar sobre uma suposta bomba no trem no qual viajava rumo a Nova Jersey.

O ator foi detido no aeroporto LaGuardia de Nova York, quando voltava do Canadá, e foi levado a um tribunal de New Haven, em Connecticut, que o libertou nesta terça-feira após o pagamento de uma fiança de US$ 100 mil.

Miller pode pegar até cinco anos de prisão por ter ligado para o serviço de emergência de Nova Jersey no dia 18 de março e dito que em seu trem havia uma passageira com “uma bomba na mochila”, o que obrigou as autoridades a parar o trem para uma inspeção.

Quando a polícia voltou a contactar o ator, notou que Miller demorava para falar e o perguntou se havia consumido álcool. O ator respondeu que só tinha tomado “uma taça de vinho tinto”.