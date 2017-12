Ator de “Deadpool” é acusado de agressão e assédio sexual

Nova York – O ator T.J. Miller, conhecido pelos papéis na série “Silicon Valley” e no filme “Deadpool”, foi acusado por uma mulher de agressão sexual e agressão há 16 anos, segundo informou o portal “The Daily Beast”.

De acordo com a publicação, os fatos ocorreram na Universidade George Washington, onde o ator estudava e onde a suposta vítima tinha aulas, embora não estivesse matriculada.

Ambos se conheceram no grupo de improvisação “receSs” dessa universidade e começaram a sair juntos em 2001. Meses depois, segundo a mulher, aconteceu o primeiro “problemático” incidente em seu apartamento, sobre o qual confessa não se lembrar de tudo porque tinha ingerido muito álcool.

No entanto, disse recordar de detalhes como quando Miller começou a “sacudi-la violentamente” e bateu em sua boca enquanto tinham relações sexuais.

A mulher confessou que no dia seguinte acordou com um dente quebrado e o lábio ensanguentado. Ao confrontar Miller, a então estudante disse ao portal que caiu porque estava embriagada.

Segundo o relato, ela estava desesperada por causa do incidente, mas não conhecia muitas pessoas em Washington, motivo pelo qual continuou saindo com Miller.

Dias depois, a mulher saiu do grupo de improvisação e ligou para o comediante porque, apesar de ainda não tê-lo processado por conta do primeiro incidente, Miller era uma pessoa em quem ainda confiava.

Posteriormente, ambos foram a uma festa e depois seguiram para o apartamento da mulher, que morava com outras meninas, e voltaram a ter relações consensuais. No entanto, Miller voltou a agir violentamente e, desta vez, a estudante não estava embriagada.

De acordo com a mulher, Miller pôs as suas mãos ao redor de seu pescoço e o apertou a ponto de impossibilitar a respiração.

“Estava realmente sufocada e completamente surpresa. Entendo agora que isto para algumas pessoas é uma mania” durante o ato sexual, disse a vítima, que disse não consentido essa atitude.

Segundo o relato, as colegas de apartamento escutaram que ela estava sendo sufocada e bateram na porta do quarto para saber se estava tudo bem. Na mesma noite, Miller a penetrou com uma garrafa de cerveja sem consentimento.

As hoje ex-colegas de apartamento disseram ao portal que no dia seguinte a estudante acordou com grandes hematomas espalhados pelo corpo. A relação entre ambos terminou após esse último incidente.

Após sair da universidade, em 2003, Miller se tornou uma estrela da comédia e apareceu em importantes produções de Hollywood, com um papel de destaque em “Silicon Valley”, série que deixou no começo deste ano.

Miller e sua esposa, a atriz Kate Gorney, negaram a acusação em declarações ao portal e acusaram a suposta vítima de ter começado a espalhar boatos depois ambos se casaram. EFE