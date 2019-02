Ator de Bohemian Rhapsody pode ser vilão do novo filme de James Bond

Los Angeles – Rami Malek, que no domingo passado ganhou o Oscar de melhor ator por “Bohemian Rhapsody”, está muito perto de se transformar no vilão do próximo filme de James Bond, informou nesta quarta-feira (27) o site especializado “Collider”.

O nome de Malek apareceu vinculado aos filmes de 007 pela primeira vez em dezembro do ano passado, quando a revista “Variety” afirmou que Malek figurava entre os candidatos destacados para ser o inimigo do agente secreto, que será novamente vivido por Daniel Craig.

No entanto, a “Variety” afirmou então que as filmagens de “Mr. Robot”, série protagonizada por Malek, e do novo filme de James Bond seriam realizadas ao mesmo tempo, o que dificultaria sua participação.

O “Collider”, por outro lado, informou que tantos os responsáveis da série como os da saga de espionagem mais importante do cinema estão muito perto de finalizar os detalhes para que Malek atue em ambos projetos.

O 25º filme da série 007, ainda sem título, tem a estreia programada para abril de 2020, mais tarde que o previsto inicialmente devido à saída em agosto do ano passado do diretor britânico Danny Boyle (“Quem Quer Ser um Milionário?”) por “diferenças criativas”.

Boyle foi substituído pelo cineasta americano Cary Joji Fukunaga (“Beasts of No Nation”, 2015).

Após meses de rumores sobre se continuaria ou não encarnando James Bond, Craig confirmou que protagonizará este novo filme, que será sua quinta participação na saga após “Cassino Royale” (2006), “Quantum of Solace” (2008), “Skyfall” (2012) e “Spectre” (2015).

Também estão confirmados como parte do elenco Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw e Ralph Fiennes.