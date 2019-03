Ator de “Barrados no Baile”, Luke Perry morre aos 52 anos

Los Angeles – O ator americano Luke Perry, conhecido pelo papel como Dylan McKay na série “Barrados no Baile”, morreu nesta segunda-feira aos 52 anos, após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC) na semana passada.

O ator, que também participou de filmes como “Buffy, a Caça Vampiros”, “8 Segundos” e “O Quinto Elemento”, morreu no hospital de St. Joseph, em Burbank, na Califórnia. Familiares, amigos mais próximos e os filhos de Perry, Jack e Sophie, estavam no local.

“A família agradece ao apoio e às orações feitas para Luke em todo o mundo. Agora pedem respeitosamente privacidade neste momento de grande luto”, disse o agente do ator, Arnold Robinson.

Uma equipe de emergências foi chamada à residência do ator em Sherman Oaks (Califórnia) durante a manhã de quarta-feira, de onde levaram Perry para um hospital próximo, segundo o site “TMZ”.

Perry, que estava no elenco de “Once Upon a Time in Hollywood”, novo filme de Quentin Tarantino, atualmente tinha um papel coadjuvante no seriado “Riverdale”.

O ator foi hospitalizado no mesmo dia em que a “Fox” anunciou que faria um remake de “Barrados no Baile”, com uma nova história, mas com parte do elenco original. Perry, que permaneceu na série por dez temporadas, não estava entre os nomes divulgados.

Segundo o “TMZ”, ele apareceria como convidado no programa, mas não podia ter um papel relevante devido à agenda de “Riverdale”.

“Vou estar ligado a esse personagem até o dia em que morrer. Eu criei Dylan McKay, ele é meu”, explicou Perry sobre a personagem que o transformou em uma celebridade mundial.

“Barrados no Baile”, originalmente chamada como “Beverly Hills, 90210”, foi uma das séries mais populares dos anos 1990 e um fenômeno internacional, especialmente entre o público jovem.

A nova minissérie se chamará simplesmente “90210”, que é o código postal de Beverly Hills, uma exclusiva e luxuosa cidade situada ao oeste de Los Angeles. Portais especializados dos Estados Unidos afirmam que Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling, integrantes do elenco original, participarão como atores e produtores executivos da série, que terá uma curiosa mudança no roteiro.

Em “90210”, os atores não interpretarão seus personagens na ficção, e sim eles mesmos tentando desenvolver uma nova versão de “Barrados no Baile”, o que ocasionará conflitos e as mais diversas situações entre eles. Ao todo, seis episódios foram produzidos para a minissérie.

“Barrados no Baile”, que contou com quase 300 episódios e foi exibida de 1990 a 2000, inspirou a criação de várias outras séries, entre elas “Melrose Place” (1992-1999).