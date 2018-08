Contando com a força das redes sociais, a série Lucifer conseguiu resistir bravamente ao seu cancelamento e ganhou novo fôlego pelas mãos da Netflix. Assim, quarta temporada está em produção e estreará direto no catálogo do canal de streaming.

Sabendo dos inúmeros fãs aqui no Brasil, a Netflix divulgou um vídeo com os atores Tom Ellis e Aimee Garcia mandando um recado para daqui.