Ataque funciona, Brasil bate México e está nas quartas de final

Samara – O Brasil se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo pela sétima vez seguida ao vencer o México por 2 a 0 nesta segunda-feira na Cosmos Arena, na cidade de Samara, em jogo marcado pela boa dos homens de frente e pelos gols de Neymar e Roberto Firmino.

A equipe da Concacaf entrou em campo com a proposta de povoar seu setor defensivo e partir no contra-ataque, explorando as costas dos laterais brasileiros. A ideia deu certo na parte inicial do duelo, mas aos poucos os pentacampeões mundiais foram se impondo até balançarem a rede com seu camisa 10, após ótima jogada de William. Na parte final, Neymar poderia ter feito outro, parando em defesa do goleiro Ochoa, mas Firmino ampliou no rebote.

Mais marcado que nas partidas da primeira fase, Philippe Coutinho não conseguiu se destacar, mas Willian, apagado e criticado até então, partiu mais vezes para o mano a mano, criou bastante e foi coroado com a assistência para Neymar. O atleta do Paris Saint-Germain ainda não brilhou com seus dribles, mas resolveu.

Sempre presente nas quartas desde 1994, a seleção espera agora o vencedor do jogo entre Bélgica e Japão, que acontecerá ainda hoje, na Rostov Arena. O confronto valendo vaga nas semifinais está marcado para a próxima sexta, na Kazan Arena.

Ao México, resta lamentar a sétima eliminação consecutiva nas oitavas. A ‘Tri’ teve a chance de escapar do Brasil sendo líder do grupo F, mas perdeu para a Suécia por 3 a 0 na última rodada da chave, teve a maior vencedora da história dos Mundiais pela frente e não resistiu.