Astro do k-pop Jonghyun morre e amiga revela bilhete suicida

O astro sul-coreano do k-pop Jonghyun, vocalista da banda Shinee, morreu ontem (18), após ser encontrado inconsciente em seu apartamento, em Seul, e imediatamente levado a um hospital.

Aos 27 anos de idade, Kim Jong-hyun chegou a se despedir da irmã, enviando uma mensagem de texto que dizia “por favor, me deixe ir. Me diga que eu fiz bem. Adeus final”. Preocupada, a irmã acionou a polícia, mas os agentes já encontraram o artista inconsciente quando chegaram ao apartamento.

Devido à mensagem, as autoridades da Coreia do Sul consideram a morte como um caso de suicídio por meio de inalação de gás tóxico. Uma amiga próxima ao astro, Nine, revelou aos fãs um bilhete no qual Jonghyun contava sofrer de depressão há anos.

“Eu estava devastado por dentro. A depressão foi aos poucos me devorando, até me consumir. Não consegui superá-la. Eu odiava a mim mesmo. Não houve resposta, mesmo que eu continuasse chorando. eu preferia parar se eu não pudesse respirar. Perguntei quem poderia ser responsável por mim. Eu estava sozinho. É fácil terminar. É difícil terminar. Eu tenho vivido nessa dificuldade. Eu queria fugir. Isso é certo. Eu queria fugir”, escreveu o artista.

A banda de k-pop tinha cinco integrantes, com Kim Jong-hyun como vocalista principal, lançou seu álbum de estreia, The Shinee World, em 2008. O grupo é famoso internacionalmente e centenas de fãs brasileiros lamentaram nas redes sociais a morte do artista.