Astro de Glee morreu de overdose de heroína e álcool

Vancouver – O ator Cory Monteith, astro do seriado musical Glee, morreu em decorrência de uma overdose acidental de heroína e álcool, disseram autoridades canadenses na terça-feira.

O Serviço de Legistas da Columbia Britânica disse em nota que a autopsia no corpo do ator, achado morto no sábado em um quarto de hotel no centro de Vancouver, revelou que ele morreu por causa da “toxidade da mistura de drogas envolvendo heroína e álcool”. A morte provavelmente não foi intencional, disse o serviço.

“Não há absolutamente nada a esta altura, nenhum indício sugere que isso seja nada além de um trágico e triste acidente”, disse a porta-voz do Serviço de Legistas, Barb McLintock.

Monteith, de 31 anos, foi achado morto no começo da tarde de sábado em seu quarto no hotel Fairmont Pacific Rim. A polícia disse que ele aparentemente estava sozinho no hotel, para onde tinha voltado no começo da manhã.

O ator não escondia sua luta contra o abuso de substâncias tóxicas. Em abril ele havia concluído um tratamento voluntário em uma clínica de reabilitação, por causa de dependência de substância não revelada. Ele já tinha sido internado aos 19 anos.