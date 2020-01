Aston Martin anuncia a criação de seu primeiro helicóptero

Depois de lançar uma bicicleta, em 2017, e, no ano passado, a primeira moto, a invocada AMB 001, a Aston Martin decidiu se aventurar pelos ares. No terceiro dia do ano, a montadora britânica anunciou em Courchevel, a estação de esqui mais incensada da França, seu primeiro helicóptero. Desenvolvido em parceria com a Airbus, ganhou o nome de ACH 130.

Sem preço divulgado, a novidade será disponibilizada com quatro configurações externas e internas, de acordo com as concepções da Aston Martin. Seja qual for a escolha do comprador, a riqueza de detalhes em couro está garantida.

As aeronaves são construídas na fábrica da divisão de helicópteros da Airbus em Marignane, na França, e depois transportadas para Oxford, no Reino Unido, onde são finalizadas.

Cada modelo, desenvolvido sob encomenda, ganhará uma placa, afixada no painel de instrumentos, com os logotipos das marcas envolvidas, o registro da aeronave e o nome do proprietário. http://www.airbus.com