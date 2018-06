Assistente de palco de Silvio Santos, Roque é internado na UTI

Conhecido por ter sido assistente de palco do Silvio Santos, Roque foi internado nesta segunda-feira, 18, após passar mal, ter vômitos e febre. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa de Roque ao E+.

Ele foi internado na unidade de tratamento intensivo (UTI) do Hospital São Camilo. A assessora comunicou que a equipe médica fez exames e identificou uma infecção, porém ainda não sabem sua causa. Exames estão sendo feitos para descartar a hipótese de uma meningite, mas as chances de este ser o motivo da infecção são baixas.

“Ele está bem, apenas continua na UTI por precaução. Já não tem mais febre, está se alimentando bem e fazendo piadas”, disse a sua assessora. Ela ainda falou que Roque deve passar a semana internado.

Confira abaixo o boletim médico sobre o estado de saúde de Roque:

“O paciente Gonçalo Roque deu entrada no Pronto Socorro do Hospital São Camilo – Unidade Santana no dia 16 de junho de 2018 com quadro de mal estar. Foi submetido a exames e encontra-se internado na Unidade de Terapia Intensiva com quadro clínico estável, sem previsão de alta.”