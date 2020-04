Aspecto vintage, tecnologia moderna

A centenária relojoaria suíça Audemars Piguet, a única do gênero que continua nas mãos dos descendentes dos fundadores — Jules Louis Audemars e Edward Auguste Piguet —, é uma das poucas a lançar um novo relógio em meio à pandemia em curso.

O nome completo do lançamento, anunciado no final de março, é [Re]Master01 Selfwinding Chronograph. Trata-se de uma nova versão de um raro modelo de 1943. A companhia estima ter lançado apenas 307 cronógrafos entre os anos 1930 e 1950, quando os modelos requintados entraram em moda.

O lançamento une a estética vintage com a tecnologia moderna. A caixa, de 40 milímetros, é de aço inoxidável, mas o bezel, a coroa e os botões de ajustes foram confeccionados com ouro rose de 18 quilates. O material do mostrador é o ouro amarelo, que ajuda a ressaltar os ponteiros azuis e os de ouro rose, protegidos pelo cristal de safira anti-reflexivo. O mecanismo interno, carregado pelos movimentos naturais do pulso, tem reserva de 70 horas.

Outro atributo é a pulseira de couro de bezerro marrom com costura manual. Limitada a 500 unidades, a novidade custa US$ 53,100. audemarspiguet.com

[Re]Master01 Selfwinding Chronograph, da Piguet [Re]Master01 Selfwinding Chronograph, da Piguet