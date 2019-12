Às vésperas do novo filme de Star Wars, fãs acampam em cinema

São Paulo — Com sacos de dormir e um projetor de filmes portátil, os fãs da franquia Star Wars começam a acampar nos arredores do famoso Chinese Theatre de Hollywood para estar entre os primeiros a assistir o Episódio IX da série “A Ascensão de Skywalker”, a ser lançado dentro de uma semana.

Pelo menos umas 20 pessoas estavam instaladas nesta quinta-feira perto deste importante polo turístico de Los Angeles, aguardando o lançamento do episódio que encerra a história original criada por George Lucas e que foi apresentada pela pela primeira vez na grande tela há 42 anos.

Os organizadores esperam que o número de pessoas na fila deve chegar a 150 nos próximos dias, com fãs de todas as idades vindas até de outros países como Grã-Bretanha ou Japão para ver este último episódio no mesmo local onde foi a estreia do filme que deu origem à franquia.

“Quando lançam um novo filme de Star Wars, todo o resto é secundário, é como ter um filho”, disse Nicolas Johnson, que divide a fila com seu cachorro Cookie.

“Tenho sorte de poder trabalhar na fila”, disse Shing Hwong, advogada de 39 anos que mora perto de São Francisco e trouxe o laptop com ela. “Vou dormir aqui e à noite posso compartilhar com meus amigos e conversar sobre Star Wars”.

Esta comunidade unida começou a fazer essa fila para as estreias da saga duas décadas atrás, quando “A Ameaça Fantasma” foi lançado em 1999.

“Eu vejo isso como uma festa do pijama com amigos, onde todos têm os mesmos interesses”, disse o fotógrafo de moda Justin Nunez, 31, de San Diego, que participa pela primeira vez dessa vigília.

Dirigido por J.J. Abrams, “A Ascensão de Skywalker” estreia no Brasil no dia 20 de dezembro.