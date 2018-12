As vantagens e desvantagens de ter uma parede de giz na cozinha

A cozinha é um ambiente importante da casa. É o lugar onde a maioria das famílias se reúne, não só para apreciar uma agradável refeição, mas para partilhar momentos de felicidade. É por essas razões que os designers de interiores se dedicam tanto a criar propostas mais autênticas, bonitas e sofisticadas para esse espaço. As tendências lançadas por eles estão cada vez mais ousadas.

Móveis, eletrodomésticos ou objetos decorativos pensados para ambientar as cozinhas costumam ser práticos e de fácil higiene. Por tudo que envolve o preparo das refeições, o ambiente precisa ser constantemente limpo e organizado. Isso é importante não só para assegurar a harmonia do lar, como também para manter a saúde.

Talvez por esse motivo, a maioria das pessoas tem certa resistência para acrescentar elementos decorativos na cozinha. Com receio de que esses itens possam acumular poeira, gordura, mofo e bactérias indesejáveis, se limitam a ter o mínimo de coisas no local. Esse raciocínio até que faz bastante sentido nas cozinhas industriais, mas, nas residências, uma flexibilidade maior é permitida.

Parede de lousa ou parede de giz na cozinha

Nas áreas próximas à pia da cozinha ou ao fogão, deve-se evitar objetos ornamentais, justamente por todas as razões citadas acima. Alguns objetos de decoração podem oferecer riscos à segurança por serem inflamáveis, por isso, não devem ficar perto de chamas de fogo ou chapas elétricas aquecidas.

Os arquitetos e designers geralmente acrescentam detalhes sutis de decoração às cozinhas. Um exemplo comum são as coberturas de paredes feitas em azulejo, ladrilho hidráulico ou inox, além das faixas de pastilhas de vidro, que são duráveis e fáceis de limpar. Outra forma de alegrar o visual desses ambientes é trabalhar com os acabamentos dos armários e os tampos das bancadas.

Nos últimos tempos, tem surgido uma nova tendência em propostas de interiores: as “paredes de lousa” ou “paredes de giz”. Trata-se de um grande painel reservado na cozinha, no qual a pessoa pode escrever receitas, anotar lista de compras ou apenas desenhar, complementando a decoração. Uma ideia que, aliás, combina bem com propostas de visual mais moderno e descontraído.

Onde montar uma parede de giz na cozinha

Devido aos resíduos que se acumulam com a utilização do giz, o mais indicado para cozinhas é montar o painel lousa em um ponto mais distante possível da área de alimentação. Muitas pessoas têm doenças respiratórias, como rinite, e são mais predispostas às alergias. O sulfato de cálcio, presente na composição do pó, pode agredir a mucosa nasal e as cordas vocais, além de intoxicar – se for inalado.

Em resumo, não combina ter um quadro lousa perto da bancada da pia ou da mesa de refeições.

Outra desvantagem é que a tinta preta ou verde escura do painel prejudica bastante a iluminação do ambiente. Se a pessoa não colorir parede, a decoração acabará monótona e sem graça.

Como deixar a parede de giz mais atrativa

Para deixar a parede de lousa ou a parede de giz da cozinha mais atrativa, existem algumas boas soluções. Uma delas é escrever no local, diariamente, algumas frases de inspiração, para incentivar os moradores da casa e deixar a atmosfera mais leve e divertida. Até mesmo as crianças podem contribuir com a brincadeira, expressando no painel toda a sua criatividade e boa energia.

Para os amantes de culinária ou donos de casa mais prendados, o ponto pode simbolizar mais do que um detalhe decorativo na sua cozinha. Ele auxilia a pessoa na execução de suas tarefas diárias. Por exemplo, é possível criar um calendário e anotar todos os seus compromissos, além de receitas, dietas e demais práticas diárias.

Como fazer a parede de giz

Há várias maneiras de fazer uma parede de giz na cozinha. Uma delas é aplicando tinta fosca em preto ou verde – especial para quadros negros, acrílica ou esmalte, como preferir. A segunda é com papel adesivo.

Para não danificar a estrutura do ambiente – melhor opção para imóveis locados -, dá para pregar um quadro lousa com uma placa de MDF e uma bela moldura, combinando com os tons dos armários ao redor.

Já decidiu como vai instalar a parede de giz em sua cozinha? Vamos lá, rabisque um esboço dessa ideia e depois ponha em prática.

Estas dicas para decorar sua cozinha com uma parede de giz foram criadas pela equipe do site Viva Decora.