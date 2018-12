As séries que saem da Netflix em janeiro

São Paulo – Que tal aproveitar este feriado de Natal para assistir a séries na Netflix? Todo mês, o aplicativo Upflix divulga as produções que sairão do catálogo do serviço de streaming. Vale a pena correr para assistir ao que interessa.

Em janeiro, quase todas as produções que saem são séries infantis. Entre elas, estão os desenhos animados “Patati Patatá”, “Os Irmãos Coala” e “She-Ra: A Princesa do Poder”. Também sai do catálogo a série de ficção científica americana Falling Skies.

Confira abaixo as produções que serão retiradas do catálogo da Netflix no próximo mês, segundo o aplicativo Upflix. Como a plataforma de streaming atua com licenças, é possível que filmes retirados voltem novamente ao catálogo.