As séries que mais fizeram as pessoas “traírem” em 2017

São Paulo – Quem nunca “traiu” na Netflix, que atire a primeira pedra. Uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira (11) pela plataforma de streaming mapeou as séries que seus assinantes menos conseguiram esperar seus cônjuges para assistir em 2017.

O ranking de “séries que nos fizeram trair em 2017”, que contou com as respostas de mais de 60 mil usuários, foi encabeçado pela série Narcos (surpreso?), sobre o narcotráfico na América Latina, seguida por 13 reasons why, ficção sobre o suicídio da adolescente Hannah Baker.

Em seguida, a série Stranger Things, sobre crianças que descobrem “o mundo invertido”, e Os Defensores, ocupam a 3ª e a 4ª posições.

Confira, a seguir, as séries que, segundo a Netflix, foram “tão comentadas que não conseguimos esperar nossos parceiros para assistir”.