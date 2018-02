As séries favoritas dos novos maratonistas da Netflix

O clima pode ser romântico, ou daquele jeito meio sem compromisso. Pode rolar durante uma viagem à praia, ou até mesmo no meio de um engarrafamento. Mas a maioria (dos assinantes) leva apenas 12 dias para ter sua primeira vez.

Não, não é aquela primeira vez. Estamos falando da primeira maratona na Netflix.

Depois que começa, a maioria não quer mais parar até acabar. Pergunte a qualquer pessoa que já tenha feito, elas vão conseguir falar com quem foi (provavelmente Walter White), onde estavam e quanto tempo durou. Na média global, são três dias (assistindo) sem sair de cima… do sofá.

Para o brasileiro a preferência é por séries que mexem com as emoções. Grey’s Anatomy é a primeira vez da maioria dos assinantes da Netflix no país – sinal de que mesmo depois de tantos anos, brasileiros e brasileiras não resistem ao charme e aos dilemas de Meredith Grey.

Em segundo lugar, os brasileiros escolheram a angústia de acompanhar quem vai sobreviver a mais uma temporada de The Walking Dead. Já Narcos – com sua perseguição contra o crime organizado – é a terceira série mais escolhida.

Veja quais séries completam a lista de principais escolhas dos brasileiros para “perder a virgindade” nas maratonas:

Top 10 “Primeiras Maratonas” na Netflix no Brasil:

1. Grey’s Anatomy

2. The Walking Dead

3. Narcos

4. Breaking Bad

5. Stranger Things

6. Prison Break

7. Vikings

8. Orange is the New Black

9. The Vampire Diaries

10. 13 Reasons Why

E você? Com quem foi a sua primeira… Maratona?

*Este conteúdo foi originalmente publicado no Adnews.