As séries e filmes que chegam à Netflix em janeiro

São Paulo – Junto com o novo ano, a Netflix traz novidades em seu catálogo de séries e filmes para janeiro, como o retorno da 4ª temporada de “Grace and Frankie”, no dia 5, uma série original da Netflix que foi indicada ao prêmio Emmy na categoria “melhor comédia”.

Para a virada, os lançamentos logo no dia 1º garantem uma boa maratona para quem ficou em casa. A série “Lovesick” volta com sua terceira temporada e “Weeds” chega ao serviço de streaming com oito temporadas. As crianças também podem aproveitar o primeiro dia de 2018 com duas novas séries de heróis: “Powers Rangers” e “Justiça Jovem”.

Se a sua resolução de ano novo é aprender coisas novas, a estreia dos dois documentários, sobre a adolescente paquistanesa Malala e sobre o monge alemão Martinho Lutero, são boas apostas.

Já o dia 15 de janeiro será ótimo para os amantes de música com as estreias de filmes como “Whiplash – Em Busca da Perfeição”, ganhador do Oscar 2014 em três categorias, e “Annie”, adaptação moderna do musical da Broadway.

Abaixo, confira todos os lançamentos da Netflix para janeiro:

Séries

Lovesick – Temporada 3 – 1º de janeiro

Weeds – Temporadas 1 a 8 – 1º de janeiro

Comedians in Cars Getting Coffee Collections – 5 de janeiro

Dirk Gently’s Holistic Detective Agency – Temporada 2 – 5 de janeiro

Devilman Crybaby – Temporada 1 – 5 de janeiro

Disjointed – Parte 2 – 12 de janeiro

Grace and Frankie – Temporada 4 – 19 de janeiro

Van Helsing – Temporada 2 – 19 de janeiro

Black Lightning – Temporada 1 – 23 de janeiro

Black Sails – Temporada 4 – 30 de janeiro

Filmes

Cavalos Selvagen – 1° de janeiro

O Experimento de Aprisionamento de Stanford – 1° de janeiro

Planetarium – 1° de janeiro

Mustang Island – 2 de janeiro

O Rei da Polca – 12 de janeiro

As Sufragistas – 15 de janeiro

Whiplash – Em Busca da Perfeição – 15 de janeiro

Vende-se esta Casa – 19 de janeiro

Fútil e Inútil – 26 de janeiro

Documentários e especiais

Martin Luther: The Idea that Changed the World – 1º de janeiro

Malala – 1º de janeiro

Rotten – 5 de janeiro

Alien Contact: Outer Space – 9 de janeiro

Yoga Arquitetura da Paz – 10 de janeiro

Tom Segura: Disgraceful – 12 de janeiro

Kids

Power Rangers Aço Ninja – Temporada 1 – 1° de janeiro

Justiça Jovem – Temporadas 1 e 2 – 1° de janeiro

Annie – 15 de janeiro

Trolls: O ritmo continua! – Temporada 1 – 19 de janeiro

Lhama Lhama – Temporada 1 – 26 de janeiro

As Aventuras do Gato de Botas – Temporada 6 – 26 de janeiro