As séries e filmes que chegam à Netflix em fevereiro

São Paulo – A Netflix divulgou os filmes e séries que entram em sua plataforma em fevereiro.

No campo das séries, os destaques são as estreias de “Altered Carbon”, “Queer Eye” e “Everything Sucks”.

A primeira, de ficção científica, conta a história de um homem que teve a consciência transferida para um novo corpo após passar 250 anos congelado.

Já “Queer Eye”, antiga “Queer Eye for the Straight Guy” volta repaginada para o serviço de streaming, com novo elenco, mas continuará mostrando cinco homens gays especialistas em moda, culinária e bebidas que ajudam homens heterossexuais a dar um up na aparência e gostos pessoais.

Na série “Everything Sucks”, a Netflix aposta mais uma vez em uma série retrô, como fez em “Stranger Things”. Ambientada nos anos 90, mostra o embate entre o grupo do teatro e os nerds da tecnologia em um colégio do Oregon.

Entre os filmes, o primeiro da franquia “Guardiões da Galáxia”, produzido pela Marvel, promete agradar os fãs de HQs. Outros destaques são “Steve Jobs”, dirigido por Danny Boyle e estrelado por Michael Fassbender, Kate Winslet e Seth Rogers; e “A Garota Dinamarquesa”, que conta a história de uma das primeiras transexuais a se submeter a uma cirurgia de mudança de sexo: a pintora dinamarquesa Lili Elbe.

“Seremos história?”, de Leonardo DiCaprio, e “How the Beatles changed the world” são dois documentários para quem se interessa pelo tema de mudanças climáticas e as razões do estrondoso sucesso do quarteto de Liverpool.

Veja a lista completa das novidades em fevereiro:

Dia 1º

Brooklyn Nine-Nine (Temporada 4)

Teen Wolf (Temporada 6 – Parte 1)

Kakegurui (Temporada 1)

Foxcatcher – Uma História que Chocou o Mundo

Corações de Ferro

Guardiões da Galáxia

99 Casas

78/52

Seremos História?

How The Beatles Changed The World

Spike Team (Temporada 1)

Elena de Avalor (Temporada 1)

As Meninas Superpoderosas (Temporada 1)

Dia 2

Altered Carbon (Temporada 1)

Luna Petúnia: De Volta à Incrivolândia (Temporada 1)

Dia 6

Sharknado 5: Voracidade Global

Fred Armisen: Standup for Drummers

Dia 7

Queer Eye (Temporada 1)

Dia 9

Quando Nos Conhecemos

Gloria Allred: Justiça para Todas

Dia 13

Riverdale (Temporada 1)

Steve Jobs

Dia 14

Legion (Temporada 1)

Greenhouse Academy (Temporada 2)

Dia 15

Re:Mind (Temporada 1)

Dia 16

Prima Squadra: Juventus (Temporada 1)

Everything Sucks! (Temporada 1)

Perfeita Pra Você

Dragões: Corrida até o Limite (Temporada 6)

Dia 19

Fullmetal Alchemist

Dia 20

As Crônicas de Frankenstein (Temporada 1)

Dia 23

Seven Seconds (Temporada 1)

Marseille (Temporada 2)

Mudo

Ugly Delicious (Temporada 1)

Dia 25

Veronica

Dia 26

A Garota Dinamarquesa