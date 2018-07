As seleções classificadas e todos os jogos das quartas de final

São Paulo – Depois do último jogo das oitavas de final, nesta terça-feira (03) – no qual a Colômbia foi eliminada da competição pela Inglaterra – a Copa do Mundo 2018 terá uma pausa de dois dias e retorna na próxima sexta-feira (06) dando início assim às quartas de final.

A antepenúltima etapa da Copa será disputada por oito seleções em quatro jogos. Assim como nas oitavas de final, apenas a vitória interessa aos times e somente quatro seleções avançam para a semifinal do torneio.

O primeiro jogo das quartas de final será entre Uruguai e França na sexta-feira (06) a partir das 11 horas da manhã (horário de Brasília). No mesmo dia, às 15 horas, a nossa Seleção entra em campo contra a Bélgica. Os vencedores de Uruguai x França e Brasil x Bélgica se enfrentam na semifinal na terça-feira, dia 10.

No sábado (07), a partir das 11 horas da manhã, as seleções da Suécia e Inglaterra entram em campo. Às 15 horas, Rússia e Croácia jogam em busca de uma vaga para a próxima fase. Os vencedores de cada uma das partidas do sábado também se enfrentarão na semifinal na quarta-feira, dia 11.

Depois dos quatro jogos das quartas de final, a Copa terá mais um intervalo de dois dias e retorna com os jogos da semifinal. A final da Copa acontece no domingo, dia 15, com partida marcada para o meio dia.

Confira a seguir os jogos, as datas e os estádios das quartas de final da Copa do Mundo 2018.