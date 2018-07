As datas e horários dos próximos jogos do Brasil (caso vá à final)

A Seleção Brasileira bateu o México por 2 a 0 nesta segunda-feira (2) e garantiu uma preciosa vaga nas quartas de final na Copa do Mundo da Rússia 2018. O jogo contra a Bélgica acontece na próxima sexta-feira, 6 de julho, às 15 horas, na cidade de Kazan. Em São Paulo, a data precede o feriado da segunda-feira (9), dia em que o estado celebra o Dia da Revolução Constitucionalista.

Caso vença a Bélgica, o Brasil disputará as semifinais no dia 10 de julho, na terça-feira, também às 15 horas, em São Petersburgo. Para aqueles que não trabalham ou têm horários flexíveis em dias de jogos, a dobradinha de partidas irá se tornar uma espécie de “feriado” prolongado de cinco dias.

O adversário, é claro, ainda não está definido. Amanhã, jogam pelas oitavas Suécia contra Suíça e Colômbia contra Inglaterra.

Se conquistar a vitória no dia 10, a Seleção encara a final do campeonato no dia 15 de julho, um domingo, a partir das 12 horas, em Moscou.