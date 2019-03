As pessoas mais poderosas de Hollywood até 100 anos de idade

1. Poder em todas as idades zoom_out_map 1/11 (Carlo Allegri/Reuters) celebridades de Hollywood não se limita ao entretenimento, causando um impacto no comportamento do público, na política, nos negócios, na moda e em outros campos. Pensando nisso, o site São Paulo – A influência das principaisde Hollywood não se limita ao, causando um impacto nodo público, na política, nos negócios, na moda e em outros campos. Pensando nisso, o site Business Insider elegeu as pessoas mais poderosas de cada idade, entre 1 e 100 anos. A lista das 100 personalidades destacadas pela publicação começa com North West, filha de Kanye West e Kim Kardashian nascida em junho de 2013, cujo nome causou rebuliço entre os internautas, nas redes sociais. Já o mais antigo e poderoso é Ellen Albertini Dow, que, aos 100 anos, ainda trabalha como atriz. Além delas, outras importantes figuras do cinema, da TV e da música integram a lista. A seguir, você confere um representante de cada faixa etária, de 1 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30, e assim por diante.

2. Suri Cruise, 7 anos

Desde que nasceu, em abril de 2006, Suri, filha de Tom Cruise com Katie Holmes, dá o que falar. Permeada de polêmicas, a menina já foi vista andando de unhas pintadas de vermelho e salto alto antes de completar quatro anos de idade, além de ser bastante. Com um jeito nada infantil, que chega a irritar os paparazzi, ela já foi considerada uma das celebridades mais bem vestidas por publicações como a revista Vanity Fair.

3. Justin Bieber, 19 anos

O cantor e compositor canadense Justin Bieber é uma figura extremamente controversa e sua presença constante nos noticiários exerce grande poder sobre o público, seja para alimentar a paixão dos fãs, seja para estimular a revolta de quem não aprova seu comportamento e sua música. No último ano, o artista colecionou confusões, inclusive no Brasil, onde pichou muros, se desentendeu com o público e se envolveu com prostitutas. Mais recentemente, ele foi preso nos Estados Unidos por dirigir sob o efeito de álcool e estar com a carteira de habilitação vencida. Existe, inclusive, o risco de ele perder o visto para morar no país, devido a uma acusação de vandalismo contra a casa de um vizinho, em Los Angeles. Com tantos problemas, há quem acredite que essa imagem de "bad boy" criada por ele não passa de jogada de marketing, para ficar ainda mais influente.

4. Jennifer Lawrence, 23 anos

A atriz Jennifer Lawrence está no auge de sua carreira e, aos 23 anos, se tornou a "queridinha de Hollywood". Além de ser a protagonista da série de filmes "Jogos Vorazes", venceu o Oscar de melhor atriz em 2013, pelo filme "O Lado Bom da Vida" e, em 2014, concorre à estatueta de melhor atriz coadjuvante pelo longa-metragem "Trapaça". Este mesmo papel já deu a ela o Globo de Ouro deste ano. Para completar o pacote, a jovem é admirada por seu bom humor e sua espontaneidade, que sempre rendem gafes e quebras de protocolo nas cerimônias do cinema.

5. Ben Affleck, 41 anos

O ano de 2013 foi de Ben Affleck. Além de vencer os dois principais prêmios do cinema, com o filme "Argo", dirigido por ele. No Oscar, Affleck conquistou a estatueta de melhor filme e, no Globo de Ouro, levou o troféu de melhor filme de drama e melhor diretor. Mas não foi só isso. Há seis meses, a Warner anunciou que ele vai interpretar ninguém menos do que o Batman, na sequência do longa "O Homem de Aço". A polêmica em torno da escolha foi grande, mas o ator e diretor não negou seu poder e aceitou o papel.

6. Bryan Cranston, 57 anos

O anti-herói Walter White, da série "Breaking Bad", virou febre entre o público graças ao talento do ator Bryan Cranston. De 2008 a 2010, ele ganhou o Emmy de melhor ator em série dramática e, neste ano, levou para casa o mesmo prêmio no Globo de Ouro, para selar o fim do seriado. Para quem não se lembra, ele ainda fez o papel de Jack O'Donnell, no premiado "Argo" e, neste ano, o remake "Godzilla" terá atuação dele.

7. Stephen King, 66 anos

Considerado um dos maiores ícones da literatura de horror fantástico, o escritor Stephen King é um dos sessentões poderosos, segundo o Business Insider. Além de ser um dos autores com mais obras traduzidas no mundo, vários de seus trabalhos já foram transportados para o cinema. Alguns exemplos são "O Iluminado", "Cemitério Maldito", "Conta Comigo", "Um Sonho de Liberdade" e "À Espera de Um Milagre".

8. Martin Scorsese, 71 anos

O poder do diretor Martin Scorsese pode ser percebido tanto no cinema quanto na TV. Seu currículo de filmes inclui um Oscar de melhor direção, por "Os Infiltrados", três Globos de Ouro, sendo um pelo mesmo longa e os outros dois por "Gangues de Nova York" e "A Invenção de Hugo Cabret" e a indicação ao Oscar de melhor diretor e melhor filme para "O Lobo de Wall Street". Além desses, ele foi responsável por trabalhos memoráveis, como "Taxi Driver" e "Os Bons Companheiros". Para a TV, dirigiu "Boardwalk Empire", que lhe rendeu o Emmy de melhor diretor em série dramática.

9. Clint Eastwood, 83 anos

Mesmo aos 83 anos, o ator e diretor Clint Eastwood mantém sua pose de durão e, assim, reafirma seu poder a cada trabalho que realiza. Sua próxima produção a ser lançada será o musical "Jersey Boys", que conta a história do músico Frankie Valli e do grupo The Four Seasons. Entre seus filmes mais impactantes estão "Os imperdoáveis" e "Menina de Ouro", que renderam o Oscar de melhor diretor e melhor filme.

10. Christopher Lee, 91 anos

O ator Christopher Lee já mostrou seu poder tanto dentro quanto fora de cena. Seu papel mais importante foi o de Conde Drácula, que interpretou em vários trabalhos da Hammer Film Productions, e, mais recentemente, se destacou pela interpretação do mago Saruman, nos filmes da franquia "O Senhor dos Anéis". Mas sua voz potente não serve apenas para o cinema. No ano passado, ele lançou um álbum de heavy metal, para comemorar seu aniversário.