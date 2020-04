As perguntas que La Casa de Papel ainda precisa responder

Este texto contém muitos spoilers, se você ainda não viu a série e não quer saber o que vai acontecer, a leitura não é recomendada.

Depois de assistir à quarta temporada de La Casa de Papel, que foi lançada na última sexta-feira, 3, os fãs manifestaram vários sentimentos. Alguns ficaram com raiva, outros ainda estão descrentes e muitos estão confusos. Mas uma coisa é certa, todos estão com muitas dúvidas.

A parte 4 da série espanhola deixou diversas perguntas sem respostas, o que leva a crer que uma continuação será gravada. Apesar da quinta temporada ainda não ter sido confirmada oficialmente, o assalto ao Banco da Espanha está longe de terminar.

No último episódio, o grupo ainda não sabe exatamente como vai deixar o banco com toneladas de ouro. Além disso, o Professor recebe uma visita inesperada que pode mudar o curso do plano.

Confira cinco perguntas que La Casa de Papel ainda precisa responder:

Como o Professor vai escapar da inspetora Sierra

Na última cena do episódio final, o Professor é encontrado e rendido pela inspetora Sierra. Mesmo com sua incrível capacidade de prever os problemas, o líder do grupo não tinha a visita de Sierra no radar e vai precisar arranjar uma boa saída para a situação. Uma das possibilidades é o Marselha, que após deixar Lisboa no banco, deve procurar o Professor e acabar sendo sua salvação. Mas há também a possibilidade de Sierra não querer exatamente prender o Professor. Afastada do cargo da polícia depois de revelar todas as torturas cometidas contra Rio com o aval do governo, pode-se especular que a inspetora está tentando se unir ao grupo do Professor.

O destino de Gandía

Chefe de segurança do Banco da Espanha, Gandía está nas mãos dos assaltantes depois de ficar livre e causar muitos prejuízos ao grupo do Professor (alguns difíceis de superar). Ele foi usado como distração para a polícia enquanto Lisboa era resgatada e levada ao banco. O Professor deixou claro a importância de manter Gandía com vida, mas agora não se sabe qual será o destino do segurança, considerando que ele é um adversário perigoso para ser deixado de novo junto com os outros reféns.

Quem comandará a polícia

Na quarta temporada, o grupo de investigadores que acompanha o assalto tem um problema maior do que os próprios assaltantes para resolver. Com um escândalo causado após Sierra revelar as torturas cometidas contra Rio, a polícia está totalmente descredibilizada e deve ser alvo de uma investigação. Fica a dúvida sobre quem vai continuar comandando a operação contra o assalto ao Banco da Espanha. Se o coronel Tamayo continuar no comando, terá sérios problemas para resolver.

Como ficam os relacionamentos

A quarta temporada teve um foco muito grande em como os sentimentos interferem no decorrer do plano. A começar pelo Professor perdendo a cabeça com a falsa morte de Lisboa. Ele só consegue voltar a enxergar as possibilidades com lógica depois que conversa com a Tóquio. Ela, que assume o comando do grupo após dar um golpe de estado em Palermo, é outra figura envolvida com os problemas de relacionamento. O fim da temporada deixa dúvidas sobre se o término do namoro entre ela e Rio vai se manter. Denver e Estocolmo também têm uma briga feia durante o assalto e a relação deles também segue com futuro incerto.

Nairóbi ainda aparece?

Por fim, o assunto mais delicado da quarta temporada. A morte de Nairóbi por Gandía é, talvez, a cena que mais chocou os fãs de La Casa de Papel. Apesar do destino da personagem, fica a dúvida se ainda será possível ver Nairóbi na continuação da série por meio de flashbacks, como acontece com Berlim, morto na segunda temporada.