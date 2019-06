4 novidades tecnológicas para aproveitar o inverno sem reclamar

São Paulo – Em países habituados a invernos mais rigorosos que os nossos não faltam produtos tecnológicos que ajudam a enfrentar melhor o frio. No Brasil descobrimos as vantagens deles só quando as temperaturas despencam.

Há jaquetas que são aquecidas por conta própria, canecas que mantêm a temperatura do líquido contido nela e uma porção de outras invenções que jamais passaram pela cabeça da maioria das pessoas.

A seguir, uma seleção de quatro novidades ideais para os mais friorentos. Se o seu caso, não deixe de incluí-las na lista de compras de sua próxima viagem ao exterior.

FirePit

Se você dispõe de uma área ao ar livre em casa talvez só consiga aproveitá-la durante o inverno com a ajuda de um produto como o FirePit, da BioLite. Movido a carvão ou a lenha, o aquecedor portátil foi desenhado para favorecer a manutenção de chamas altas, que as grades laterais não escondem. Um motor lateral aumenta a entrada de ar e pode ser controlado por meio de um aplicativo. US$ 199,95. Site

Mercury Intelligent Heated Jacket

Desenvolvida com o apoio da plataforma de financiamento coletivo Kickstarter, a jaqueta vem equipada com termostatos nos bolsos e nas costas que esquentam com a ajuda da inteligência artificial – conectados a um aplicativo, eles conseguem mensurar a temperatura externa para calcular o calor mais adequado para cada momento e conforme os hábitos do usuário. Há versões masculinas e femininas. US$ 495. Site

Ember Travel Mug

Foi apresentada como a primeira caneca sem alça a dispor de uma tecnologia capaz de manter a temperatura desejada do líquido contido nela. Comprou um café no Starbucks e ele esfriou dois passos depois? Com a novidade o problema deixa de existir. A temperatura interna é ajustada por meio de um aplicativo – e informada num visor na base do recipiente, vedado com uma tampa que não deixar passar nenhuma gota. Com a temperatura interna programada para 54°C, a bateria dura cerca de duas horas. US$ 149,95. Site

Thermacell Original Heated Insoles

Em teoria, elas são indicadas só para quem vai esquiar ou vive em cidades com neve ou habituadas a baixíssimas temperaturas. Mas há dias em que elas são mais do que bem-vindas no Brasil. Desenvolvidas pela Thermacell, as palmilhas aquecidas são recarregáveis – cada carga dura em média cinco horas -, ajustáveis e permitem que você controle a temperatura remotamente. US$ 129,95. Site