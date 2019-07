As novidades do streaming e das artes plásticas para o fim de semana

A aguardada terceira temporada de Stranger Things, o Festival de Inverno de Campos de Jordão e as mostras dos artistas Ana Prata, Marcius Galan e Marcelo Silveira são as dicas de EXAME VIP para os momentos de folga. Confira:

Ana Prata e Marcius Galan

Situado num casarão na Zona Oeste de São Paulo, o espaço auroras, escrito assim mesmo, abriga desde o fim de junho duas novas exposições. Radicado no Brasil, o americano Marcius Galan usou a piscina desativada do endereço para criar uma instalação, batizada de “Água Parada”. Ao pintar os azulejos brancos, formando um degradê que vai do verde escuro ao preto, ele conseguiu simular a decantação da água no fundo da piscina. Parece simples, mas a obra dá a impressão de que o líquido não se espalhou como manda a gravidade.

A pintora Ana Prata, por sua vez, mineira de Sete Lagoas, exibe 32 desenhos, biombos e uma grande pintura. Evidenciam seu talento tanto para elaborar trabalhos figurativos como sua pesquisa com padrões decorativos e anotações gráficas. O conjunto de desenhos, que retratam sempre a mesma pessoa, mostra o interesse da artista em explorar diversas referências da história da arte, de Picasso à estética punk. Onde: Avenida São Valério, 426, Cidade Jardim, São Paulo. Até 24 de agosto.

Esboço de Marcius Galan Esboço de Marcius Galan

O Compacto Mundo das Coisas, de Marcelo Silveira

É nas ruas de sua cidade natal que o artista recifense Marcelo Silveira coleta os materiais e objetos que darão corpo a seus trabalhos. Segundo Daniel Rangel, o curador da mostra, eles vão “gradativamente abandonando o repouso inútil do descarte que sofreram e passam a provocar o artista.” A exposição reúne cinco séries de obras, agrupadas por similaridades estéticas, conceituais e processuais.

Os postais antigos amealhadas num brechó, por exemplo, deram origem à série Irene. É o mesmo nome de uma música de Caetano Veloso e o da destinatária dos postais, que os recebeu em três endereços em Recife, entre as décadas de 1910 e 1920.

Já a série Compacta foi confeccionada a partir de pedaços de cadeiras. “O que me motivou na criação desta obra foi o pacto, a possibilidade de a gente estabelecer diálogos e construir algo que não se faz sozinho”, explica o artista. Onde: Galeria Nara Roesler, Avenida Europa, 655, Jardim Europa, São Paulo. Até 10 de agosto.

Obra de Marcelo Silveira Obra de Marcelo Silveira

50ª Festival de Campos do Jordão

Tradicionalmente associado à música clássica, o Festival de Campos do Jordão também abre espaço ao popular em sua 50ª edição. O programa erudito tem curadoria da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e o segundo está a cargo da Orquestra Jazz Sinfônica, também ligada ao governo estadual.

O barítono Paulo Szot, os pianistas Nelson Freire, Arnaldo Cohen e Jean-Louis Steuerman, e os regentes Alexander Liebreich, Giancarlo Guerrero e Neil Thomson figuram entre as atrações principais. Representam a música popular os cantores Francis Hime, Lenine, Carlinhos Brown, Diogo Nogueira, Toquinho, Fafá de Belém e Mônica Salmaso, entre outros. A Filarmônica de Goiás e a Orquestra Sinfônica do Paraná são duas das orquestras convidadas.

Ao todo serão mais de 100 apresentações, em geral gratuitas, encenadas tanto nos palcos de Campos do Jordão (Auditório Claudio Santoro, Praça do Capivari, Espaço Cultural Dr. Além, Palácio da Boa Vista, Capela do Palácio, Igreja de Santa Terezinha e Hotel Toriba), quanto na Sala São Paulo, na capital. Onde: Campos de Jordão, em vários endereços, e Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, São Paulo. Até 28 de julho.

Festival de Inverno de Campos do Jordão Festival de Inverno de Campos do Jordão

“Stranger Things”, 3ª temporada, na Netflix

Apesar de não superar a temporada inicial, a segunda leva de episódios de Stranger Things, que praticamente responde todas as perguntas suscitadas na primeira, deixou mesmo assim os fãs ansiosos pela terceira. Agora o ano é 1985 e os garotos de Hawkins, a cidade fictícia na Indiana, já estão quase na adolescência e dão sinais de amadurecimento. Mas é claro que ainda estão ligados ao mundo invertido com o qual tiveram contato – e que virou suas vidas do avesso.

Com Winona Ryder no elenco e uma porção de crianças carismáticas, a série repleta de referências aos anos 1980 teve início com o sumiço de Will, um garoto de 12 anos. O desaparecimento envolve a polícia, a família e os amigos – e também um experimento secreto do governo e uma garota com poderes sobrenaturais. Onde assistir: Netflix, estreou 4 de julho.