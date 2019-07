As novidades do streaming e das artes plásticas para o fim de semana

As novas temporadas dos seriados “La Casa de Papel” e “Suits”, uma exposição imersiva no Farol Santander e a mostra do escultor Carlos Bevilacqua são as dicas de EXAME VIP para os momentos de folga. Confira:

Reminiscências, de Carlos Bevilacqua

“Eu não trabalho com formas. Trabalho com forças”. É assim que o escultor carioca define sua obra, que evoca os móbiles de Alexander Calder. Bevilacqua utiliza materiais como madeira e aço em suas configurações mais simples ou frágeis – linha, ponto, círculo, esfera – e parece querer testar os limites físicos de suas composições, aparentemente estáveis mas também prestes a desabar.

Para criar a obra “Ensaio Sobre Linhas Concretas”, para citar um exemplo, ele construiu uma complexa estrutura com linhas de aço, interrompida por molas, parábolas e círculos, que cruzam uma sala da galeria de parede a parede.

A mostra coincide com o lançamento do livro, publicado pela Editora Cobogó, a respeito dos 30 anos de carreira do artista carioca. A publicação tem introdução assinada pelo próprio artista, depoimentos de colegas, texto crítico de Paulo Sergio Duarte e uma entrevista concedida a Luiz Camillo Osorio. Onde: Galeria Fortes D’Aloia & Gabriel, Rua Fradique Coutinho, 1.500, São Paulo. Até 10 de agosto.

Metaversø

Com curadoria de Antonio Curti, a mostra ocupa o 22° e o 23° andar do Farol Santander, no centro paulistano, com cinco obras comissionadas, concebidas por coletivos e artistas que vivem na cidade. São eles: Sala 28 e AYA Studio, que debutam num espaço expositivo, Bijari, Vigas, Bloco e Wesley Lee. Todos tiraram do papel instalações imersivas e sensoriais que se valem de projeções, laser e lâmpadas de led, além de fundamentos da arquitetura, da ótica e da tecnologia.

A proposta era conceber novos universos. O veterano coletivo Bijari, conhecido pela cenografia de montagens teatrais festejadas, imaginou uma cidade dominada pelas plantas em sua instalação “Horizonte Utópico”. “Reta-Curva”, do grupo Sala 28, reflete sobre as transformações possíveis na relação entre tempo e espaço.

O artista multimídia Leandro Mendes, por sua vez, mais conhecido como Vigas, reflete a imagem dos visitantes inúmeras vezes, capturando todos em sua obra. Onde: Farol Santander, Rua João Brícola, 24, Centro, São Paulo. Até 15 de setembro.

Suits, 9ª temporada

Depois de incontáveis mudanças de nome e configuração, o escritório de advocacia sediado em Manhattan chega à nova temporada da série – a última – como Zane Spectre Litt Wheeler Williams. E novamente com futuro incerto. Para salvar Harvey, interpretado por Gabriel Macht, da ira da Ordem dos Advogados, Robert Zane (Wendell Pierce) assume a culpa do parceiro.

As atenções agora se voltam à protegida dele, Samantha Wheeler (Katherine Heigl), inserida na série como substituta de Meghan Markle, hoje Duquesa de Sussex, e também a um disco-riscado, a dificuldade de Harvey em assumir o papel de Donna (Sarah Rafferty) em sua vida. Os roteiristas prometem explorar mais a vida pessoal dos protagonistas, que serão forçados a decidir exatamente quem são e que tipo de advogados querem ser.

A temporada derradeira de “Suits” coincide com o lançamento do spin-off da série, “Pearson”. A estrela principal é Jessica Pearson (Gina Torres), a outrora toda poderosa advogada de Nova York, agora às voltas com os golpes baixos da política na prefeitura de Chicago. Onde assistir: Netflix, 17 de julho.

La Casa de Papel, 3ª temporada

A série espanhola que virou um sucesso mundial chega à terceira temporada. No final da segunda, depois do assalto à Casa da Moeda e de uma fuga bem sucedida, os espectadores são informados de que, um ano depois, o crime segue sem solução e os ladrões continuam foragidos. Mas é claro que o Serviço Secreto Nacional não pretende deixar por isso mesmo.

Cérebro do golpe, o Professor, vivido por Álvaro Morte, é o protagonista do teaser divulgado pela Netflix da nova temporada. Diz ele: “Todos os que entendem essa máscara como um símbolo de resistência também entenderão o motivo de nossa volta. A polícia deteve um dos nossos. E o mantém em paradeiro desconhecido. Não tínhamos intenção de voltar, porém, diante desta situação, nos vemos obrigados a reagir. Desta vez, vamos fazer algo grande”

Criada por Álex Pina e dirigida por Jesús Colmenar, a série também traz no elenco Pedro Alonso, Najwa Nimri, Úrsula Corberó, Jaime Lorente e Alba Flores, entre outros. Onde assistir: Netflix, estreia 19 de julho.