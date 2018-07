As melhores fotos de cachorros de 2018

São Paulo – Um concurso pra lá de fofo elege todos os anos os melhores fotógrafos de cachorros. Promovido pelo The Kennel Club, a ideia da competição é escolher as melhores fotos feitas com cães em diferentes formatos.

Neste ano, o retrato de um cachorro idoso sozinho em uma floresta foi eleito o melhor na categoria Geral e também na categoria Cães Idosos. Confira, a seguir, as melhores fotos de cachorros 2018:

Fotografia vencedora na categoria Geral e Cão Idoso

Cão: Noa, da raça Dogue Alemão

Crédito: Monica van der Maden

País: Holanda

Fotografia vencedora na categoria Retrato

Cães: Crew, Darcie e Pagan, da raça Flat-coated Retriever

Crédito: Carol Durrant

País: Reino Unido

Fotografia vencedora na categoria Cães Brincando

Cão: Lili, da raça Spitz Alemão

Crédito: Elinor Roizman

País: Israel

Fotografia vencedora na categoria Cães no Trabalho

Cães (da esquerda para direita): Skye, da raça Cocker (atrás); Jenny, da raça Cocker (frente); Pippin, da raça Golden Retriever; Milly, da raça Black Retriever; Bramble, da raça Cocker; Ember, da raça Golden Retriever e Bonnie, da raça Cocker .

Crédito: Tracy Kidd

País: Reino Unido

Fotografia vencedora na categoria Cães Filhotes

Cão: Ceylin, da raçã Galguinho Italiano

Crédito: Klaus Dyba

País: Alemanha

Fotografia vencedora na categoria Cães com Humanos

Cão: Godji, da raça Podengo Português

Crédito: Joana Matos

País: Portugal

Fotografia vencedora na categoria Cães de Assistência

Cão: Rocko, da raça Pastor Alemão

Crédito: Dean Mortimer

País: Reino Unido

Fotografia vencedora na categoria Cães Resgatados

Cão: Cooper, raça misturada

Crédito: Sonya Kolb

País: Estados Unidos

Fotografia vencedora na categoria Eu amo Cães Porque…

Cães (da esquerda para direita): Dash, Royal, Harley, Ženka, Ryan e Ready, da raça Border Collie

Crédito: Tamara Kedves

País: Hungria

Fotografia vencedora na categoria de Foto Tirada por Fotógrafos com Menos de 11 anos

Cão: Roxy, Pastor Alemão

Crédito: Mariah Mobley (11 anos)

País: Estados Unidos