As melhores estreias do streaming e outras dicas para o fim de semana

Mondial de La Bière

Um dos mais importantes festivais de cerveja artesanal do mundo, o canadense Mondial de La Bière desembarcou em São Paulo no ano passado – no Rio de Janeiro ele se repete desde 2013. A segunda edição paulistana, que vai até domingo, 2 de junho, ocorre na Arca, antiga metalúrgica na Vila Leopoldina que se espalha por 9 mil metros quadrados.

Cerca de 85 cervejarias devem apresentar seus produtos para um público estimado em 18 mil pessoas. O evento é animado por bandas de gêneros variados e competição de cervejas e inclui a presença de 15 food trucks e filiais de bares reputados como Cateto Pinheiros, Frangó e Âmbar.

Na bilheteria, o ingresso custa a partir de R$ 120 (a entrada inteira). Atenção para os horários: sexta, 31, das 17h à 0h; sábado, 1, das 14h à 0h; domingo, 2, das 14h às 22h. Onde: Avenida Manuel Bandeira, 360, Vila Leopoldina, São Paulo.

Instituto José Resende

O escultor paulista José Resende é conhecido por suas obras monumentais. Na mais conhecida delas, incluída no projeto paulistano Arte/Cidade, ele suspendeu seis vagões de trem abandonados na Mooca a uma inclinação de 45º.

Por considerar que suas esculturas nem sempre encontram o espaço ou as condições adequadas para serem apreciadas a contento, decidiu criar o próprio instituto. Custeado por ele e seu marchand, Paulo Fernandes, fica no município de São José do Barreiro, em São Paulo, a 270 quilômetros da capital e a 200 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro.

Inaugurado no dia 18 de maio, ocupa uma área de 1.200 metros quadrados com direito a área expositiva a céu aberto e um galpão para esculturas menores. Com curadoria do crítico de arte Ronaldo Brito, a mostra inaugural é composta por 50 obras da extensa produção de Resende e fica em cartaz até 18 de agosto.

O espaço abre para visitação aos sábados e domingos das 11h às 17h (durante a semana, só mediante agendamento pelo telefone (11) 96377-1610). Onde: Rodovia dos Tropeiros, 171 (KM 260), São José do Barreiro, São Paulo.

Elementary, sétima temporada

Criada por Rob Doherty, a série adapta as histórias de Sherlock para o tempo presente. Ele vive em Nova Iorque onde, com a ajuda da Dra. Joan Watson, auxilia a polícia a solucionar crimes – os mais impossíveis, claro. O primeiro é interpretado por Johnny Lee Miller e a segunda por Lucy Liu.

No final da sexta temporada (spoiler, spoiler!), o protagonista e sua escudeira mudam para a terra natal do detetive, Londres, e descobrem que Hannah Gregson (Liza J. Bennett) foi quem assassinou o serial killer Michael (Desmond Harrington). Agora chegou a hora da última temporada e dos acertos de contas finais. Estreou dia 23 de maio, na CBS.

Introdução à teoria dos opostos absolutos, de Raul Mourão

Há quase uma década o artista Raul Mourão mantém sua pesquisa artística voltada para as grades e outros elementos que compõem os sistemas de segurança das grandes cidades. Em “Introdução à teoria dos opostos absolutos”, sua terceira mostra individual na Galeria Nara Roesler, ele exibe esculturas e instalações cinéticas de caráter interativo, que dialogam com sua pesquisa e podem ser acionadas pelo público.

Mourão atua com escultor, desenhista e pintor. Por meio de suportes distintos, explora questões como o equilíbrio estrutural e dimensões matemáticas para revelar toda a potência dos materiais com os quais trabalha e dá novos sentidos a objetos que fazem parte do cotidiano urbano. Onde: Galeria Nara Roesler, Avenida Europa, 655, Jardim Europa, São Paulo, (11) 2039-5454. Até 20 de julho