As melhores estreias do streaming e outras dicas para o fim de semana

Smorgasburg São Paulo

Smorgasburg Smorgasburg

Considerada a maior feira gastronômica ao ar livre dos Estados Unidos, a nova-iorquina Smorgasburg, criada em 2011, é organizada aos sábados no bairro de Williamsburg e aos domingos no Prospect Park, no mesmo distrito. Falamos do Brooklyn, claro, para onde o evento atrai cerca de 30 mil pessoas por fim de semana – há uma versão da feira toda sexta na região do World Trade Center, em Manhattan. Por sua importância e popularidade, o “New York Times” a apelidou de “Woodstock da comida”.

São Paulo ganha uma edição da Smorgasburg nos dias 8 e 9 de junho. A sede é o entorno do Obelisco, no Parque do Ibirapuera, onde o público será recepcionado por cerca de cem barracas de comidas e bebidas comandadas por nomes badalados da gastronomia, daqui e de Nova York. Onde: Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Dias 8 e 9 de junho.

Maldicidade, Miguel Rio Branco

Maldicidade Maldicidade

Com seu olhar poético, o fotógrafo Miguel Rio Branco habituou-se a mirar sua câmera para o isolamento dos marginalizados nas grandes cidades. É um exercício que começou na época em que este filho de diplomata começou a se aventurar como pintor. Continuou quando passou a assinar a direção de fotografia de documentários e quando virou correspondente da agência Magnum, nos anos 1980.

Os cliques em centros urbanos de países como Japão, Estados Unidos, Brasil, Cuba e Peru deram origem a fotografias em parte reunidas no livro “Maldicidade”, publicado pela CosacNaify em 2014. A obra ganha agora uma nova edição a cargo da editora alemã Taschen e vinte das imagens presentes nela compõem uma exposição de mesmo nome na galeria Luisa Strina. Onde: Galeria Luisa Strina, Rua Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, São Paulo. Até 27 de julho.

Black Mirror, 5ª temporada

Black Mirror; Miley Cyrus Black Mirror; Miley Cyrus

Comentar um só detalhe do enredo de qualquer episódio de “Black Mirror”, a disruptiva série criada por Charlie Brooker, equivale a jogar um balde de água fria em quem for assisti-la. E é por isso que o trailer da quinta temporada, que estreou dia 5 de junho, mais confunde que informa, como de praxe.

O que dá para revelar é que a temporada é composta só por três episódios. Do elenco fazem parte a cantora Miley Cyrus; Andrew Scott, da série “Sherlock”; Anthony Mackie, o Falcão de “Vingadores: Ultimato”; Yahya Abdul-Mateen, o Arraia-Negra de “Aquaman”; e Topher Grace, que interpreta o Venom de “Homem-Aranha 3”.

Como não não poderia deixar de ser, a assustadora relação que a humanidade criou com a tecnologia é a linha que costura cada episódio. Onde assistir: Netflix, estreou 5 de junho.

3%, 3ª temporada

Série 3% Série 3%

A série criada por Pedro Aguilera obteve a façanha de se tornar a produção de língua não-inglesa da Netflix mais assistida nos Estados Unidos. Outra conquista foi convencer os brasileiros de que estamos aptos a tirar do papel um seriado com ritmo, enredo e roteiro diferentes de toda novela.

Para quem não sabe do que se trata: 3% é ambientada no futuro, no qual a elite se encastelou no conforto de Maralto, o sonho de consumo do paupérrimo Continente. Para viver na luxuosa cidade, todos os jovens de 20 anos precisam ser aprovados em um inimaginável processo seletivo. A cota dos aceitos, porém, se resume a 3%.

O foco na terceira temporada é deslocado para uma nova localidade chamada de A Concha, descoberta por Michele, a personagem de Bianca Comparato, a protagonista da série. É uma alternativa às privações do Continente e à opressão imposta por Maralto, mas com seus próprios desafios. Onde assistir: Netflix, estreia 7 de junho.