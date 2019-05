As melhores estreias do cinema, do streaming e das artes plásticas

Brasil Brau

Uma nova cervejaria abre as portas no Brasil a cada dois dias. A conclusão é do Ministério de Agricultura, que registrou 210 inaugurações no ano passado. Organizada a cada dois anos, a feira Brasil Brau reflete o crescimento e o aprimoramento desse setor. A próxima edição ocorre de 28 a 30 de maio, no Centro de Exposições São Paulo Expo.

Organizada pelo mesmo grupo do festival Mondial de La Bière, que começa dia 30 de maio e ocorre na Arca, antiga metalúrgica na Vila Leopoldina, a Brasil Brau reúne num mesmo endereço toda a cadeia produtiva cervejeira.

É voltada tanto para produtores que estão atrás do que há de mais moderno em matéria de tecnologia, produtos e serviços quanto para interessados em geral em uma boa cerveja. Onde: Centro de Exposições São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, São Paulo. De 28 a 31 de maio.

Feira Brasil Brau Feira Brasil Brau

Chernobyl

Grandes catástrofes reais são fontes recorrentes para a produção audiovisual. A série que se baseia no maior acidente nuclear da história é uma daquelas que vale a pena assistir e que prendem logo de cara.

Distante há 33 anos, o acidente em 26 de abril de 1986 em Chernobyl, na Ucrânia, foi o resultado de uma combinação de erros humanos e falhas estruturais.

Quando explodiu, o reator número quatro da usina nuclear liberou uma radiação na atmosfera 400 vezes superior à emitida pela bomba atômica de Hiroshima. Estreou dia 10 de maio, na Netflix, no canal HBO.

Série “Chernobyl”, da HBO: reconstrução do maior desastre nuclear da história Série “Chernobyl”, da HBO: reconstrução do maior desastre nuclear da história

O Mecanismo, segunda temporada

Na primeira temporada, a série de José Padilha estrelada por Selton Mello conseguiu se firmar mesmo estreando meses antes da última eleição, uma das mais polarizadas da história.

Ela reconstitui as primeiras conquistas da Operação Lava Jato e tenta explicar as causas da rede de corrupção que se enraizou até Brasília.

A segunda temporada se passa em 2014, quando o país é comandado pela presidente Janete – a Dilma Rousseff, claro – e quase todos os empreiteiros envolvidos no esquema já estão na cadeia. Jair Bolsonaro se apresenta no final. Estreou dia 10 de maio, na Netflix.

O Mecanismo, da Netflix O Mecanismo, da Netflix

A Espiã Vermelha, de Trevor Nunn

Aos 84 anos, a atriz britânica Judi Dench apresenta todo o vigor necessário para desempenhar o papel da Joan Stanley, uma jovem que estudava física em Cambridge, em 1938, quando se apaixonou por um jovem comunista.

A coisa é mais complicada: ela foi convocada pelo Comitê de Segurança Russo (KGB) para atuar como espiã do Governo de Stalin no Reino Unido e, mais de cinquenta anos depois, descoberta e presa pela Serviço de Inteligência Britânico (MI5). Estreia: 16 de maio, nos cinemas.

Judi Dench, no fime “A Espiã Vermelha Judi Dench, no fime “A Espiã Vermelha

Marc Ferrez: Território e Imagem

Nascido e radicado no Rio de Janeiro, Marc Ferrez (1843–1923) percorreu o Brasil de ponta a ponta como fotógrafo oficial da Comissão Geológica do Império do Brasil (1875-1878) e a pedido das principais ferrovias em construção e modernização naquela virada de século.

A mostra, com mais de 300 itens do acervo do Instituto Moreira Salles (IMS) e de outras instituições, incluindo fotografias e álbuns originais, discute o papel da imagem fotográfica no processo de exploração do território nacional e exalta o talento de Ferrez. Onde: Instituto Moreira Salles, Avenida Paulista, 2424, São Paulo. Até 21 de julho.