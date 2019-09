As melhores dicas de cultura para o fim de semana

Lendas Africanas dos Orixás, de Pierre Verger e Carybé

Para marcar o lançamento da nova edição do livro “Lendas Africanas dos Orixás”, de Pierre Verger e Carybé, publicado pela Fundação Pierre Verger, a galeria Marcelo Guarnieri exibe as fotografias mais emblemáticas da obra e os desenhos originais de Carybé que foram produzidos para ela.

Os cliques selecionados foram feitos entre as décadas de 1930 e 1970. Retratam cerimônias de culto aos Orixás na cidade de Salvador, na Bahia, no Benin e no Haiti. Além dos rituais, Verger registrou objetos de culto e os instrumentos musicais, considerados sacros.

Grande referência para pesquisadores, religiosos e interessados em assuntos relacionados à diáspora africana, “Lendas Africanas dos Orixás” também compila lendas coletadas por Verger ao longo de 17 anos, durante os quais viajou diversas vezes para a África Ocidental.

Onde: Galeria Marcelo Guarnieri, Alameda Lorena, 1835, Jardins, São Paulo. Até 28 de setembro.

Candomblé Joaozinho Da Gomea, Salvador, Brasil (1946), 30,5 x 40,5 cm Candomblé Joaozinho Da Gomea, Salvador, Brasil (1946), 30,5 x 40,5 cm

Today we find ourselves at an impasse, de Sarah Morris

Nascida no Reino Unido e radicada em Nova York, Sarah Morris se mantém próxima do Brasil desde a década de 1990, quando passou a expor no país – em 2002, ela participou da 25ª Bienal de São Paulo, com curadoria de Alfons Hug.

“Today we find ourselves at an impasse” é sua terceira individual por aqui. É composta de seis desenhos sobre pôsteres de filmes históricos e oito pinturas inéditas. O ponto de partida dessas últimas são fragmentos de conversas gravadas.

Os títulos foram retirados, por exemplo, de uma célebre citação de “Tristes Trópicos”, do antropólogo Claude Lévi-Strauss, e do diálogo travado entre o ex-senador Romero Jucá e o empresário Sérgio Machado antes do impeachment de Dilma Rousseff.

Na outra série, a que se vale de pôsteres de clássicos do cinema, como “Todos os homens do presidente”, de Alan J. Pakula, a artista desenha com tinta guache e nanquim.

Onde: Carpintaria, Rua Jardim Botânico, 971, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. Até 19 de outubro.

Batman 80 — A exposição

A mostra convida os visitantes a se sentirem em casa na mansão de Bruce Wayne. Enquanto circulam, ao som de uma tempestade, pela réplica das salas de jantar e estar da residência do Batman eles podem contemplar gibis raros do herói criado em 1939 por Bob Kane e Bill Finger para a DC Comics e avistar brinquedos do Homem-Morcego e réplicas de adereços usados em séries e filmes.

A exposição presta tributo aos 80 anos do herói, completados em março, e reúne mais de 500 itens garimpados exclusivamente em coleções brasileiras. Dois dos três batmóveis e o “coringamóvel” estacionados no local são réplicas assinadas pelo designer e engenheiro mineiro Rafael Reston.

Outros atrativos são a mítica Batcaverna, o esconderijo da Mulher-Gato, o covil do Coringa e lugares da sombria Gotham City. No Asilo Arkham dá para conhecer as celas de vilões impagáveis como Hera Venenosa, Coringa, Bane e Pinguim, entre outros. Ingressos a partir de R$ 35.

Onde: Memorial da América Latina, Espaço Multiuso, portões 8, 9 e 13, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo. Até 15 de dezembro.

American Horror Story: 1984

Nas oito temporadas anteriores da série “American Horror Story”, criada por Ryan Murphy, já vimos uma casa aterrorizada por espíritos, um palhaço ensandecido, um circo de horrores que faz juz ao conceito, bruxas sanguinárias e um elenco estelar formado por nomes como Sarah Paulson e Evan Peters.

O que se sabe sobre a nona temporada é que ela foi inspirada nos filmes de terror dos anos 1980, como “Sexta-feira 13” e “My Bloody Valentine”. Emma Roberts, que participou de quatro das oito temporadas anteriores, é uma das estrelas da nova sequência de episódios.

Onde assistir: FX, estreou dia 18 de setembro.