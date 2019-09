As melhores dicas da semana nas artes e no streaming

Sotaques Paulistanos da Bauhaus, de Leonardo Finotti

O fotógrafo mineiro Leonardo Finotti buscou clicar o reflexo da icônica escola Bauhaus, que revolucionou as artes visuais, o design e a arquitetura, nas construções paulistanas. As imagens podem ser vistas na mostra sediada na Casa Modernista, projetada pelo ucraniano Gregori Warchavchik e considerada o marco inicial do modernismo brasileiro.

As marquises do Parque do Ibirapuera, de autoria de Oscar Niemeyer, a Garagem de Barco Santa Paula, projeto de Vilanova Artigas, o Centro Cultural São Paulo, criado Eurico Prado Lopes, e o Parque da Juventude, idealizado pelo escritório Aflalo & Gasperini Arquitetos, são algumas das edificações para as quais Finotti mirou sua câmera.

Onde: Casa Modernista, Rua Santa Cruz, 325, Vila Mariana, São Paulo. Até 29 de março.

Febril, de Lia Chaia

A paulistana Lia Chaia é uma das artistas brasileiras contemporâneas que mais se valem da performance como meio de expressão. A que ganhou o nome de “Mil Olhos”, produzida no ano passado, é uma das obras mais chamativas da mostra “Fabril”, em cartaz na Galeria Vermelho.

Na atordoante performance, reproduzida na exposição em vídeo, a artista

aparece com o rosto coberto de fios vermelhos que sustentam olhos feitos com paetês de cores variadas. E balança freneticamente, o que leva os objetos a chacoalhar e a produzir um som que remete ao dos peixes se debatendo quando capturados.

Já na série “Figura Encarnada” a artista agrupa formas articuladas vermelhas feitas em madeira, que lembram aqueles bonecos usados em aulas de desenho. Instaladas pelo espaço, as figuras parecem flutuar e dançar.

Onde: Galeria Vermelho, Rua Minas Gerais, 350, Higienópolis, São Paulo. Até 28 de setembro.

Inacreditável

A atriz australiana Toni Collette parece saber escolher as produções e os personagens certos, como provam os filmes “Pequena Miss Sunshine” e “O Sexto Sentido” – e, agora, a série “Inacreditável”. Merritt Wever, de “The Walking Dead”, é outra estrela da novidade.

Em cartaz na Netflix desde o dia 13 de setembro, o drama policial acompanha a situação de Marie, uma adolescente que retira uma acusação de estupro no meio da investigação do caso. Na falta de provas conclusivas, a garota deixa de ser vista como vítima e passa ao papel de suspeita de ter inventado a história, o que a leva a recuar.

Para apurar o que de fato aconteceu, duas policiais entram na trama, baseada em fatos reais – que parecem se reproduzir mundo afora com cada vez mais frequência. O artigo que deu origem ao seriado é “An Unbelievable Story of Rape“, escrito pelos jornalistas T. Christian Miller e Ken Armstrong.

Onde assistir: Netflix, estreou dia 13 de setembro.

The Politician

Criada pelo produtor Ryan Murphy, de “American Horror Story”, a série pode assustar quem costuma classificar as comédias ambientadas no ensino médio americano, com toda razão, como tremendas tolices.

Payton Hobart (Ben Platt) é um estudante rico de Santa Bárbara determinado a virar presidente dos Estados Unidos – e ciente de que os escândalos da escola podem lhe custar caro no futuro.

Outra prova de que vale a pena dar uma chance para a novidade é o elenco, do qual fazem parte as atrizes Gwyneth Paltrow, Bette Midler, Laura Dreyfuss e Jessica Lange.

Onde assistir: Netflix, estreia dia 27 de setembro.