As melhores cidades para fazer compras na Ásia-Pacífico

São Paulo – A cidade de Hong Kong é o melhor destino para turistas que pretendem fazer compras na região da Ásia e do Pacífico. A conclusão é de uma pesquisa divulgada pela Global Blue, instituição que faz reembolso de impostos para viajantes. A capital da Malásia, Kuala Lumpur, e Xangai, na China, ficaram com o segundo e o terceiro lugares.

A mais nova edição do levantamento Globe Shopper Index listou, no total, as 25 melhores cidades do outro lado do mundo para consumir. O ranking foi elaborado segundo critérios divididos em cinco categorias: lojas, preço, conveniência, hotéis e transporte. Outros pontos levados em conta foram a cultura e o clima do lugar.

Além dos destinos da Ásia-Pacífico, o índice inclui também 33 lugares europeus que foram avaliados há mais tempo. No quesito compras, Londres é a vencedora, seguida por Paris e Madri, devido à variedade de estabelecimentos. Já em relação ao preço, as melhores são Sofia, na Bulgária, Bratislava, na Eslováquia, e Bucareste, na Romênia.

No site do Globe Shopper Index, é possível verificar o desempenho das cidades em outros aspectos, como hotéis e transporte, e cultura e clima, de acordo com o objetivo da viagem.

Confira no quadro abaixo a lista das melhores cidades para fazer compras na região da Ásia e do Pacífico: