As melhores cervejas artesanais de 2018

Este foi mais um ano recorde para as pequenas cervejarias americanas, em que foram superados marcos no número de cervejarias, nos volumes de produção total e nas vendas. Embora a projeção do consumo total fosse de queda, as cervejarias artesanais mantiveram o crescimento de 5% do ano passado em volume, segundo a Brewers Association, levando a uma nova projeção de alta de mais de 26 milhões de barris em 2018.

Até outubro, o número total de cervejarias artesanais ultrapassou 7 mil e está prestes a registrar um aumento de 20% em relação a 2017.

Isso significa que este é o melhor momento para ser um amante da cerveja e que, ao mesmo tempo, é muito difícil saber em qual gastar seu dinheiro. Aqui, nós apresentamos uma lista das nossas cervejas americanas favoritas que apareceram neste ano — cervejas que vão das clássicas às da moda, das claras às escuras, das raras às produzidas em massa.

Embora muitas estejam disponíveis apenas em mercados locais ou de nicho, cada cerveja desta lista representa um estilo, uma cervejaria ou uma categoria que vale a pena conhecer em 2019.

Cerveja com muito lúpulo

Austin Beerworks Flavor Country

Estilo: Pale Ale

Teor alcoólico: 5,9%

Cidade da cervejaria: Austin, no Texas.

O pó de lupulina, um concentrado de alta tecnologia de resinas e óleos de lúpulo extraídos criogenicamente, mudou tudo para os cervejeiros modernos. Com isso é possível acrescentar grandes buquês de lúpulo frutado e potente sem muito amargor. Essa é a razão pela qual esta pale ale supremamente lupulada da Austin Beerworks tem um gosto tão moderno, refrescante e revigorante. O lúpulo é um Centennial, Citra e Mosaic comum, mas o resultado final é etéreo.

Cerveja leve

Ardent Brewing Pilsner

Estilo: Pilsen

Teor alcoólico: 5%

Cidade da cervejaria: Richmond, na Virgínia.

A Ardent vem fazendo discretamente a melhor cerveja em Richmond — a nova meca da cerveja artesanal do sul dos Estados Unidos — há anos. Essa cervejaria não é chamativa nem decorada como muitas de suas vizinhas prontas para o Instagram, mas é sólida e com personalidade, inabalável em sua dedicação a cervejas amargas e leves.

Os resultados geralmente são excelentes. Um exemplo disso é a Pilsen, a melhor cerveja nova do lugar em 2018. Trata-se de um exercício de aperfeiçoamento de um estilo enganosamente complexo, com aromas delicados, mas em camadas de um lúpulo nobre e gramíneo e com um amargor suave.

Cerveja diferente

Holy Mountain Vesper

Estilo: Cerveja de mesa

Teor alcoólico: 3,9%

Cidade da cervejaria: Seattle, em Washington.

As cervejas com baixo teor alcoólico raramente são emocionantes. Elas podem ser chatas e sem graça, mesmo se perfeitamente executadas, em uma tentativa de combinar com uma grande variedade de alimentos. Mas a Holy Mountain de Seattle encontrou uma maneira de criar profundidade e complexidade dentro desse estilo que poucos conseguiram alcançar.

Essa cerveja de corpo leve tem grande efervescência e camadas sedutoras de frutas de caroço, cravo e feno. O fato de ela ter menos de 4% de teor alcoólico mostra que até mesmo pequenas cervejas podem ser impressionantes.