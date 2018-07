São Paulo – O Brasil venceu o México por 2 a 0 nesta segunda-feira (02) e garantiu uma vaga para a próxima fase da Copa do Mundo 2018.

A Seleção Brasileira agora espera o jogo entre Bélgica x Japão (a partida acontece hoje às 15 horas) para conhecer seu adversário nas quartas de final.

O próximo jogo do Brasil acontece na sexta-feira (06), a partir das 15 horas, na Arena Kazan, em Kazan.

O jogo

A vitória de hoje não foi nada fácil e somente no segundo tempo, a nossa seleção conseguiu ter domínio da partida, quando marcou os dois gols da vitória.

O primeiro gol foi feito por Neymar aos 6 minutos do segundo tempo. O segundo gol foi marcado pelo atacante Roberto Firmino quase no finalzinho do jogo.

Brasil e México já se enfrentaram 41 vezes na história das duas seleções e, com o jogo de hoje, o time brasileiro contabiliza 24 vitórias contra a seleção mexicana.

Confira a seguir as imagens dos melhores momentos de Brasil 2 x México 0: