As fotos de casamentos mais lindas de 2017, segundo este concurso

São Paulo – O concurso anual do site Juneburg Weddings selecionou as 50 fotos de celebrações de casamentos mais bonitas do mundo em 2017 – e elas são de tirar o fôlego de qualquer um, mesmo que casar não esteja nos planos.

Há fotos do Brasil e de países como Sérvia, Porto Rico, Eslovênia e Singapura. O concurso acontece há dez anos e, no ano passado, recebeu 9 mil inscrições. Quem julga são fotógrafos profissionais, da indústria de casamentos.

“A emoção é a coisa mais importante em uma boa foto de casamento. Sem emoção, as fotos são chatas, mesmo com todo material técnico disponível”, disse a editora-chefe do site, Carrie Schwab, ao jornal inglês Metro.

A seguir, confira algumas das melhores fotos selecionadas pelo concurso. As 50 fotos mais bonitas estão disponíveis no site Juneburg Weddings.

Dolomites Mountain Rouge, na Itália

Maori Bay, na Nova Zelândia

Goa, na Índia

Joanesburgo, na África do Sul

Havana, em Cuba