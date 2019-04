As experiências mais exclusivas oferecidas por redes de hotéis de luxo

São Paulo – Imagine ter um mordomo 24 horas ao lado para servir champanhe fino, ser recebido por condes em um castelo perto de Paris ou voar a bordo de um jato privado por hotéis de uma rede luxuosa? É simples: basta se hospedar em grandes redes de hotéis de luxo pelo mundo, e pagar um custo adicional por elas.

Na rede Four Seasons, as diárias partem de 479 dólares no hotel em Orlando. Na rede asiática Península, a diária parte de 800 dólares em acomodação dupla, enquanto na cadeia de hotéis e resorts Shangri-la podem significar desembolsar 2 mil euros por noite.

Já o valor das experiências partem de 675 reais e pode chegar a 9,3 mil reais, caso de um programa diário de spa ilimitado.

Conheça abaixo as experiências mais exclusivas oferecidas por três grandes redes de hotéis de luxo:

Shangri-La Hotels and Resorts

Resort Mactan e Spa em Cebu da Shangri-La Resort Mactan e Spa em Cebu da Shangri-La

Tratamentos de spa ilimitados nas Filipinas

A rede levou o conceito de Day Spa a outro nível. Seu hotel Mactan em Cebu, nas Filipinas, criou um programa exclusivo para hóspedes da The Monumbalik Villa. A “suíte” fica dentro dos 10 mil metros quadrados do CHI, Spa do hotel, e além de sauna particular, mordomo 24 horas e sessão de Yoga Flow na água, quem optar pela acomodação poderá fazer todos os tratamentos disponíveis no menu do spa quantas vezes quiser – ou conseguir – durante a estadia. Ao todo o programa oferece 35 terapias desenvolvidas a partir de antigas tradições de cura, filosofias e rituais asiáticos, incluindo algumas tradicionais das Filipinas. Massagens tradicionais corporais, faciais e capilares, também fazem parte do menu. O valor da diária para o programa é de 9,3 mil reais mais taxas e também inclui café da manhã servido no quarto, uma garrafa de champagne, acesso exclusivo à Paradise Island e até uma câmera fotográfica profissional para uso durante a estadia.

Mordomo 24 horas servindo champanhe nas Ilhas Maurício

Em parceria com a Dom Pérignon, o hotel oferece uma indulgência no mínimo exótica para os apreciadores da bebida: champagne a qualquer hora, em qualquer lugar. Seja na piscina, na ilha privativa de suou em um passeio de Iate, um “Mordomo da Champagne” estará a postos para servir Dom Pérignon 24 horas. Já na chegada do hóspede – esteja desembarcando de seu avião particular, helicóptero ou limousine -, o mordomo será designado e servirá a primeira dose, além de uma coleção de canapés. A experiência, que inclui até 5 garrafas por dia, um menu com lagosta, caviar, presunto pasta negra, foie gras e frutas vermelhas frescas, pode ser solicitada por 4,9 mil euros por noite. As diárias custam em torno de 2 mil euros.

Visita de helicóptero a membros da realeza em Paris

O hotel oferece uma vivência, com início no heliponto de Paris, a bordo de um helicóptero privado. No trajeto, vista da Baía onde fica o Mont Saint-Michel, tombado como patrimônio mundial pela Unesco. O pouso é nos jardins de um castelo do século 17, eleito uma das 7 maravilhas da região da Mancha, e que está com a mesma família por mais de mil anos. Os donos, um conde e uma condessa, contarão histórias do castelo em um almoço elegante na propriedade. No trajeto de volta, um voo panorâmico pela região oeste da cidade luz, observando de cima o Chateau de Versailles e seus jardins.

Peninsula Hotels

Helicóptero da rede de hotéis Peninsula, em Hong Kong Helicóptero da rede de hotéis Peninsula, em Hong Kong

Passeio de iate em Hong Kong

O hotel oferece um serviço de iate aos hóspedes, complementando a frota já existente de Rolls-Royce Phantoms e um helicóptero personalizado. O Sunseeker Manhattan 60 tem 19 metros e recebe a bordo até 15 passageiros. Durante o pôr do sol são degustados canapés e champagne e vinho durante duas horas. O preço do passeio é de 675 reais. Para uma experiência totalmente personalizada, o iate pode ser fretado por 7,1 mil reais por hora.

Academia de artes e cultura em Pequim

O programa com seis experiências introduz aspectos culturais, estilo de vida, cozinha, artes e história sobre a região. Uma delas é uma aula de culinária chinesa na qual o hóspede aprender a fazer seu próprio bolinho de massa e prova o produto na mesa de um restaurante estrelado. Também é oferecido um tour de arte, no qual é possível ver artistas em ação. Já um passeio pela Muralha da China inclui um percurso privado, onde será servido um brunch com assinatura da rede. No Fashion Tour, um guia particular leva o hóspede em estúdios de criação de famosos designers para ver como suas criações são feitas. Fascinados por artes marciais podem ter uma aula sobre kung fu no Temple of Heaven. No tour por Hutong, vilarejos preservados que viraram patrimônios do país, um guia residente local fala sobre a arquitetura e estilo de vida. Depois, o hóspede é levado a uma casa de chá chinesa com vista panorâmica do Lago Hou Hai, onde um chá da tarde com assinatura da rede o espera.

Acesso à cozinha de restaurantes renomados em Nova York

O programa oferece acesso privilegiado a experiências gastronômicas. Ao reservar uma mesa com o concierge do hotel em alguns dos melhores restaurantes da cidade, os hóspedes poderão desfrutar de um tour na cozinha, conhecer e cumprimentar o chef, ou experimentar receitas de um menu especial, que não aparece na carta. Também podem ser pedidos drinks ou garrafas de espumante cortesia e também uma bebida exclusiva, baseada em gostos pessoais, feita pelo mixologista do bar.

Four Seasons

Jato executivo do Four Seasons Jato executivo do Four Seasons

Viagens em jato privado

Um jato executivo com cabines grandes e um lounge espaçoso permite que viajantes tenham workshops interativos com chefs, mixologistas e experts em arte e cultura, que os acompanham nas viagens. O avião tem 48 assentos e faz roteiros pelos hotéis da rede em diversos países. Essa experiência podem custar cerca de 500 mil reais.

Chegada de barco particular ao hotel em Budapeste

Para ter a melhor vista de Istambul, do mar, o hotel oferece uma maneira agradável de driblar o trânsito da cidade e até o aeroporto: um barco transfer. É uma maneira “estilosa” de chegar ao destino, que custa a partir de 395 euros para no máximo sete pessoas.

Horário estendido para uso de parques da Disney, em Orlando

Os hóspedes têm acesso ao benefício Horas Mágicas Extras, horas estendidas em algumas atrações nos parques temáticos do Walt Disney World, que funcionam mais cedo ou mais tarde em comparação ao horário do público geral, em períodos preestabelecidos. O benefício também pode ser aproveitado no Disney Water Park. Outros mimos são concierge para planejamento da viagem, guia turístico privado, entrega de souvenires no hotel, presentes temáticos infantis de boas-vindas, entre outros.